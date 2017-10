Hommage an den Reformator

+ © Salzmann © Salzmann

Halver - In Liedern, Schauspiel und Multimedia wurde am Samstag in der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Bever Leben und Wirken Martin Luthers lebendig. Kaum fassen konnte der Saal die große Zahl an Besuchern, die im Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ das Luther-Musical der Gruppe „Voices for Christ“ miterleben wollten.