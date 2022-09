Willkommen in Absurdistan

Von: Florian Hesse

Teilen

Im dritten Corona-Winter erwehrt man sich an Grundschulen in Halver der Pandemie mit beherztem Griff zum Fensterhebel.

Es sei denn, es finden sich noch schnell Fachbetriebe und Lüftungstechnik, um Klassenraummuff und Virenlast zu Atemluft umzufiltern. Die Aussicht, dass es so flink noch klappt, scheint aber gering. Und Ende April geht das Fenster zu. Wer dann noch keinen Lüfter hat, kriegt keinen mehr. Dann läuft die Bundesförderung aus. Bis dahin müssen die Anlagen also installiert sein. Corona wird zwar Ende April an Halvers Schulen nicht vorbei sein, für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle als Fördergeber aber offenbach doch. Anders lässt sich der enge Förderzeitraum von Juni 2021 bis April 2022 nicht erklären. Dass ein Run der Kommunen auf Geräte und Handwerker einsetzen könnte, war auf’m Amt in Eschborn wohl nicht absehbar. Wie viele Kinder und Kommunen das Nachsehen haben, ist ebenso wenig absehbar. Jetzt steht im Raum, auf mobile Lüfter in den Klassen umzusteigen. Die würde das Land NRW nämlich fördern. Das Umweltbundesamt rät übrigens vom Einsatz mobiler Lüfter aus energetischen Gründen ab. Willkommen in Absurdistan.