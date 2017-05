Heimische Feuerwehr erfolgreich in Altena

+ © Maximowitz © Maximowitz

Halver - Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Halver nahmen am Wochenende am jährlichen Kreisleistungsnachweis des Feuerwehrverbandes Märkischer Kreis teil. Von den 74 Mannschaften, die an den Start gingen, stellte die Feuerwehr Halver acht Truppen.