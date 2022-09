Saisonausklang in der Herpine

Von: Ursula Dettlaff

Teilen

Saisonausklang in der Herpine © Ursula Dettlaff-Rietz

Es war ein Riesensommer in Halvers Waldfreibad Herpine. Bald wird umgebaut. Am Wochenende klang die Saison aus.

Halver - „45 000 Besucher – das war eine super Saison“, sagte Dieter Peukert vom Freundeskreis des Waldfreibades Herpine am Samstag beim diesjährigen Abschlussfest und fügte hinzu: „Wir hatten sehr heiße Tage mit vollem Betrieb. Das gesamte Team hat großartige Arbeit geleistet.“

Herpine Geschäftsführer Philipp Hutt fügte hinzu: „Sowohl bei den Rettungsschwimmern wie auch am Kiosk hat alles super geklappt. Das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht Standard“. 60 Prozent der Besucher, so schätzte Hutt, kamen von außerhalb, manche nahmen Anfahrten aus Essen und Dortmund in Kauf und seien zu Dauergästen geworden. „Die Herpine ist ein Aushängeschild für Halver“, hob Hutt hervor.



Den Satz „Eigentlich sind wir traurig, dass die Saison zu Ende ist“, hörte man am Samstag häufig. Mehr als 250 Besucher nutzten die letzte Möglichkeit des Jahres, um im Wasser noch ein paar Bahnen zu ziehen, und anschließend auf der Sonnenterrasse Platz zu nehmen. Kulinarisch ließ das Fest kaum Wünsche offen.



Saisonausklang in der Herpine Fotostrecke ansehen

„Wir waren täglich hier“, erzählte Günter Schmidt. Gemeinsam mit seinen Freunden Manfred Seidel und Jochen Müller blickte er auf die 50er-Jahre zurück, als er hier schwimmen lernte. „Da hinten standen ein fünf Meter hoher Holzturm und eine Rutsche“, erzählte er. Schmunzelnd meinte er weiter: „In manchen Teilen des Beckens schwammen Forellen und Kaulquappen“.



In den 70er Jahren wurde das Wasser stark gechlort, Schwimmer kamen mit hell gefärbten Haaren aus dem Bad. Die drei wissen noch nicht, ob sie in den kommenden Monaten in einem Hallenbad schwimmen werden. Dasselbe galt für die weiteren Befragten. „Ich habe auf Facebook öfter etwas gepostet“, erzählte Martin Kastner. Mit seinem E-Bike fuhr er täglich hierher. „Die Herpine ist ein bisschen wie ein kleiner Garten mit schöner Bepflanzung.“ Außerdem treffe man immer Bekannte. „Zusammen mit Hugo Kerspe und Marvin Schüle trafen wir uns regelmäßig zum interfraktionellen Schwimmen,“ schmunzelte er. Während der nächsten Monate steigt er aufs heimische Ergometer um.