Litfass aus Halver macht bei TV-Kochshow mit

Von: Thilo Kortmann

„Mein Lokal, Dein Lokal“ wurde im Litfass gedreht. Für einen Tag lang verwandelte sich das Lokal in ein Fernsehstudio. © Marc Haarmann

Die bekannte Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ war in Halver zu Besuch. Das Litfass wurde dabei zum Fernsehstudio.

Spitzenkoch Mike Süsser war im Litfass zu Gast. Für die Dreharbeiten „Mein Lokal, Dein Lokal“ hat der Küchenprofi einen Tag lang das Lokal an der Schulstraße besucht. „Wir haben zusammen den Ziegenpeter-Burger gekocht. Und es gab auch eine erste Bewertung“, blickt Marc Haarmann, Chef des Litfass, zurück.

Mike Süsser zu Gast

Dass der Starkoch vorbeischaut, gehört zu dem Konzept der Sendung „Mein, Lokal, Dein Lokal“ von Kabel Eins. Für die 17. Staffel der bekannten Reihe verwandelte sich das Litfass in ein großes Fernsehstudio.



Nicht nur das: Eine Woche lang besuchten sich anschließend, nach dem Süsser-Besuch, die fünf verschiedenen Gastronomen aus der Region in den jeweiligen Restaurants, kochten und bewerteten sich gegenseitig. Ein Kabel-Eins-Fernsehteam begleitete die Teilnehmer von Montag bis Freitag, drehte von morgens bis abends. Das Besondere dabei: Die Dreharbeiten finden bei laufendem Betrieb während der Öffnungszeiten statt. Somit finden sich die Gäste ganz überraschend in einem Filmset wieder.



Dreharbeiten bei laufendem Betrieb

Das war auch der Fall im Halveraner Lokal. Rund zwölf Stammgäste hätten den Dreharbeiten beigewohnt, so Haarmann.

Unter den Teilnehmern ist auch Gastronomie-Kollege Jochen Bernsdorf, Chef des Schalksmühler Restaurants Haus Glörtal. Mit Bernsdorf ging es beim Drehtag an der Schulstraße dann auch direkt in die Küche, „die Mittelsehne eines Hüftfilets heraustrennen“. Mit den anderen Teilnehmern aus Hagen und Wuppertal wurde außerdem ein Drei-Gänge-Menü angefertigt, das beim Abschlussessen von jedem bewertet wurde. „Jedes Gericht musste zweimal gekocht werden, eines zum Essen, das andere nur für die Fernsehaufnahmen“, erinnert sich der Litfass-Chef an den enormen Aufwand des Drehs.

Die 17. Staffel von „Mein Lokal, Dein Lokal“ läuft bei Kabel Eins in rund drei Monaten.