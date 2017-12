60 Liter Gulaschsuppe beim traditionellen Eintopfessen

Halver - Bei einer hausgemachten Gulaschsuppe kamen an Heiligabend Freunde, Nachbarn und Bekannte in der Gaststätte „Litfass“ zum Essen, Trinken und Klönen zusammen.

60 Liter des kräftigen Eintopfs kredenzten Inhaber Marc Haarmann und sein Team ihren Gästen, die sich dicht an dicht in der Gastwirtschaft drängten. An guter Tradition hielten die Halveraner mit dem Eintopfessen vor Ort, mit dem für viele seit mehr als 20 Jahren Weihnachten beginnt, fest.

Vor den Feiern im Familienkreis nutzten viele die Gelegenheit, Bekannte wiederzusehen und Neuigkeiten auszutauschen. Vom 1. bis 7. Januar bleibt die Gaststätte geschlossen. - Jakob Salzmann