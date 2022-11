Lindenhofschule hat ein neues Logo

Teilen

Monika Lauterbach, Katrin Siegmund, Marco Feckinghaus und Timm Rietschel (von links) freuen sich über den neuen Schriftzug an der Lindenhofschule. In dieser Woche wird noch gestrichen, und dann ist die Sanierung des Sporthallentrakts beendet. © Carolina Ludwig

Sechs Meter lang und knapp drei Meter hoch erstreckt sich seit einigen Tagen das Logo der Lindenhofschule an der frisch sanierten Fassade des Sporthallentrakts. Zu verdanken hat das die Schule Marco Feckinghaus, Hausmeister der Humboldtschule und vertretend für Birgit Ecks aktuell auch an der Lindenhofschule im Einsatz.

Halver – „Ich komme aus dem Malerbereich und bastel gerne“, ist seine bescheidene Erklärung. An der Lindenhofschule habe man schon länger nach einem Logo für den frisch sanierten Sporthallentrakt gesucht. Im vergangenen Herbst hatten dort die Arbeiten begonnen. „Der ganze Trakt war etwas in Mitleidenschaft gezogen worden“, erklärt Katrin Siegmund vom Bauamt der Stadt Halver. Nachdem der Innenbereich abgeschlossen war, fehlte nur noch die Fassade – und das Logo. Mit einem Tageslichtprojektor warf Feckinghaus die Umrisse auf Styropor und schnitt die Buchstaben und den Baum aus – alles in seiner Freizeit. „Das Ausschneiden und Vorbereiten habe ich zu Hause gemacht“, sagt Feckinghaus. Die 15 Buchstaben und das Baum-Symbol habe er dann in einem Klassenraum ausgebreitet und präsentiert. „Das war eine schöne Überraschung für uns“, sagt Schulleiterin Monika Lauterbach, und auch Bürgermeister Michael Brosch zeigte sich vor Ort dankbar für das Engagement: „Als ich das gesehen habe, habe ich nur ,wow’ gedacht. Ich freue mich riesig über diesen Einsatz und für die Schule.“

Die von Feckinghaus gestalteten und gemeinsam mit der für die Sanierung beauftragten Firma Mans aus Radevormwald angebrachten Styroporbuchstaben wurden verputzt und mussten einige Zeit trocknen, bevor in dieser Woche die Fassade mit dem neuen Logo gestrichen werden soll und die Sanierung damit endgültig abgeschlossen ist.

Das neue Relief-Logo der Lindenhofschule. Marco Feckinghaus hat es in seiner Freizeit gestaltet und gemeinsam mit der Firma Mans angebracht. © Ludwig, Carolina

Während an der Lindenhofschule noch gearbeitet wird, konnte an dem Halveraner Standort der Regenbogenschule das Gerüst am Freitag abgebaut werden, wie Timm Rietschel vom Bauamt verkündet. Dort war ebenfalls die Fassade saniert worden, durch die zwischendurch einzuhaltenden Trockenzeiten hatten sich die Arbeiten über mehrere Wochen gezogen.