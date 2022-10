Liebevolles Zuhause für Felix, Urmel und Rufus gesucht

Von: Leon Malte Cilsik

Urmel ist eine Tigerdame. © Tierschutzverein Halver-Schalksmühle

Die Geschwister Urmel, Felix und Rufus sind drei quirlige Katzenkinder, für die der Tierschutzverein Halver-Schalksmühle ein liebevolles Zuhause sucht. Die drei kamen im Sommer dieses Jahres zum Tierschutzverein und waren erst wenige Wochen alt.

Halver/Schalksmühle – Urmel ist eine Tigerdame, die Menschen gegenüber etwas zurückhaltend auftritt, aber schnell auftaut, da sie sich an ihrem Bruder Felix orientiert. Sie ist sehr verspielt und neugierig, auch kleine Streicheleinheiten sind inzwischen möglich.

Felix ist ein schwarz-weißer Kater, der Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen ist, sich über jede Streicheleinheit freut und diese aktiv einfordert. Sobald ein Mensch den Raum betritt, fängt er an zu schnurren. Er ist ein kleiner Wirbelwind, der den Tierschützern viel Freude macht.



Felix ist ein schwarz-weißer Kater. © Tierschutzverein Halver-Schalksmühle

Rufus (ebenfalls schwarz-weiß) ist zurückhaltend und noch ängstlich Menschen gegenüber. Er ist aber genauso verspielt wie seine Geschwister.Ganz langsam sei er im Tierschutzverein schon etwas aufgetaut, melden die Mitarbeiter. Rufus sucht verständnisvolle Menschen, die Zeit investieren, sich mit ihm zu beschäftigen. Dann wird auch er zutraulicher und kann sich zu einem tollen Wegbegleiter entwickeln.



Auch Rufus ist schwarz-weiß. © Tierschutzverein Halver-Schalksmühle

Die Kleinen werden entweder mindestens zu zweit oder zu einer bereits vorhandenen Katze vermittelt. „Am schönsten wäre es natürlich, wenn alle drei zusammen vermittelt werden könnten“, so der Tierschutzverein, dies sei jedoch kein Muss. Die drei sind geimpft, sowie FIV und Leukose negativ. Felix und Rufus werden demnächst kastriert, Urmel muss darauf noch etwas warten, sodass die neuen Besitzer einen Kastrationsgutschein, der auch die Kosten für das Chippen beinhaltet, erhalten. Das Einverständnis die Katzen kastrieren zu lassen, sobald diese alt genug sind, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung.



Wer Interesse hat an den kleinen Katzen, kann sich an den Tierschutzverein Halver-Schalksmühle wenden, und zwar unter Tel. 0 23 53 / 13 97 05 oder info@tierschutz-halver.de. Auch bei Interesse an den anderen Tieren, wird darum gebeten, einen Termin zu vereinbaren. Weitere Informationen gibt es auf der Vereinsseite.