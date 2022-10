Platzbeleuchtung nicht betroffen

Licht aus an den Kirchen? Gemeinden haben Pläne

Von: Monika Salzmann

Werden die Kirchen auf die Beleuchtungen verzichten, um Energie zu sparen? © Salzmann, Jakob

Angesichts der Energiekrise und drastisch gestiegener Kosten für Öl und Gas machen sich die Halveraner Kirchengemeinden über Einsparmaßnahmen im Herbst und Winter Gedanken. Im Fokus steht dabei die Außenbeleuchtung der Kirchen – soweit vorhanden – und die Beheizung der Gotteshäuser während der Gottesdienste.

In der katholischen Pfarrei Christus König geht es sowohl um die Außenbeleuchtung der Kirche als auch um Überlegungen, die Gottesdienste unter der Woche in den Gemeindesaal oder in die Krypta unter der Kirche zu verlegen, um Heizkosten einzusparen.



„Die Kirche wird von öffentlicher Hand angestrahlt“, sagt Pfarrer Claus Optenhöfel. „Wir wissen nicht genau, vom wem – und versuchen das gerade herauszufinden, um die Beleuchtung abschalten zu können.“ Die Außenbeleuchtung der Kirche sei „in alter Zeit verhandelt“ worden. Vorläufige Überlegungen des Pastoralteams und des Kirchenvorstandes gehen laut Pfarrer Optenhöfel dahin, wochentags aus der Kirche in den Saal oder die Krypta, in der maximal 20 Gläubige Platz finden, zu gehen. Bei Letzterem werde derzeit geprüft, wie aufwendig das zu bewerkstelligen sei. „Andernfalls gehen wir in den Saal.“



Wir wollen jedoch keinen verlieren, nur weil die Kirche nicht mehr warm ist.

Den anderen Gemeinden der Pfarrei sei freigestellt worden, ob sie lieber in die unbeheizte Kirche oder in ihre Säle gehen möchten. „Erste Rückmeldungen weisen auf die Säle“, so Optenhöfel. An den Sonntagen solle die Kirche, was Halver und Schalksmühle angeht, reduziert beheizt werden. Von 14 Grad ist die Rede. Das Erzbistum Freiburg heize seine Kirchen als Reaktion auf die Energiekrise sogar nur noch auf 10 Grad. „Es macht einen Unterschied, ob man eine große oder kleine Kirche beheizen muss.“ Glücklicherweise seien die Kirchen in Halver und Schalksmühle relativ klein. In Halver wird mit Gas, in Schalksmühle mit Öl geheizt.



Über Einsparmöglichkeiten machen sich auch die Evangelischen Gemeinden Gedanken. So soll die Außenbeleuchtung der Nicolai-Kirche zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens abgeschaltet werden, wie Heike Esken, Vorsitzende des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Halver, auf Anfrage bestätigt. Das sei schon vor der Energiesparverordnung beschlossen worden.

Platzbeleuchtung nicht betroffen

Momentan würden Kirchenbeleuchtung und Platzbeleuchtung noch über eine Zeitschaltuhr zusammenhängen. Die Kirchengemeinde sei daher dabei, eine zweite Zeitschaltuhr anzuschaffen, um beides zu entkoppeln. Sobald die zweite Zeitschaltuhr da sei, könne die Kirchenbeleuchtung abgestellt werden, um Energie zu sparen. Die Platzbeleuchtung ist aus Sicherheitsgründen nicht davon betroffen.



Zum jetzigen Stand sei nicht vorgesehen, die Kirche während der Gottesdienste nicht mehr zu beheizen. „Wir haben die Temperatur schon im letzten Jahr auf 18 Grad heruntergefahren.“ Dabei werde es voraussichtlich bleiben. Es sollen auch wieder Decken ausgelegt werden. Die Gemeinde werde die Situation jedoch im Blick behalten. Momentan bestehe indes noch kein weiterer Handlungsbedarf. Geheizt wird mit Gas.



Kirche mit Öl geheizt

Auch die evangelische Kirche Oberbrügge, die mit Öl heizt, macht sich über die Heizkosten und Einsparmaßnahmen Gedanken. Schon bei früheren Gelegenheiten habe die Gemeinde mit der Winterkirche gearbeitet, erläutert Pfarrer Thomas Wienand Überlegungen, die Gottesdienste in den Gemeindesaal zu verlegen. Bei Veranstaltungen sei angedacht, in den kleinsten Raum zu gehen. Dabei müsse man jedoch auch Corona im Blick haben.



„Wir wollen jedoch keinen verlieren, nur weil die Kirche nicht mehr warm ist.“ Richtig warm werde die Kirche – da schlecht gedämmt – ohnehin nicht. Von 16 bis 19 Grad ist die Rede. Eine Außenbeleuchtung wie bei den beiden anderen ist in Oberbrügge nicht vorhanden.