Löhbacher Straße ab Freitag gesperrt

Halver - Am Freitag wird die Löhbacher Straße für den Verkehr voll gesperrt. Das teilte Marcel Pohl, Geschäftsführer von dem zuständigen Unternehmen Dohrmann, am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Grund dafür ist die Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von 140 Metern ab der Kreuzung Im Seifen/Weißenpferd.

Für Anlieger bleibt die Straße weiterhin frei. Der übrige Verkehr wird über die Straße Weißenpferd umgeleitet. Anfang November sollen die Arbeiten bereits abgeschlossen werden. Eine Asphaltierung ist für den 2. November vorgesehen. Anschließend werden laut Pohl voraussichtlich noch einige Restarbeiten erledigt.

Die Arbeiten an der Löhbacher Straße sind die letzte Maßnahme in Sachen Straßenerneuerung in Halver in diesem Jahr.

Der städtische Haushalt stellt dafür Mittel in Höhe von 100 000 Euro bereit. Der entsprechende Antrag erfolgte seitens der CDU-Fraktion mit Blick auf die Straßenerneuerung insbesondere im Außenbereich der Stadt. Die Politik hatte sich darauf verständigt, die marode Straße gemäß der vorliegenden Prioritätenliste abzuarbeiten.