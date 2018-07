Leerstehende Teile am Rewe-Markt werden abgerissen

+ © Hesse In der vergangenen Woche haben die zuständigen Arbeiter mit den Teilabbrucharbeiten am Rewe-Markt begonnen. © Hesse

Halver - Mitten im laufenden Betrieb haben in der vergangenen Woche die Teilabbrucharbeiten am Rewe-Markt an der Von-Vincke-Straße begonnen. Der Teil des Gebäudes, der bereits zu großen Teilen entkernt ist, hatte zuvor unter anderem eine Spielhalle, ein Massagestudio und eine Niederlassung von Ernsting’s Family beherbergt.