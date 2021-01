Neue Tagespflege eröffnet im Frühjahr

18 Tagesgäste können in Oberbrügge betreut werden

+ © Dettlaff-Rietz, Ursula Matthias Lauermann ist Geschäftsführer der LimA GmbH und präsentiert die künftige Tagespflege, die in Oberbrügge entstehen soll. Zur Zeit laufen noch die Umbauarbeiten. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Erst katholischer Kindergarten St. Georg, dann Tagesspflege. Durch die LimA (Leben im Alter) GmbH zieht in das Haus am Burgweg 21a in Oberbrügge bald wieder Leben ein. Die Arbeiten zum Umbau für die Pflegeeinrichtung laufen auf Hochtouren.