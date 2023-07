Lauter Knall in Ober Hürxtal

Von: Thilo Kortmann

Der Ort, an dem es die Obermastleitung zu Boden riss, wurde abgesichert. © Kortmann, Thilo

Der Knall war so laut, dass er die Anwohner an der Löhbach und in Ober Hürxtal aufschreckte. Der große Ast eines Baumes stürzte bereits am Donnerstag auf die Kabel einer Obermastleitung der Telekom. Es folgte eine Kettenreaktion.

Halver – Das Niederreißen der Kabel sorgte dafür, dass der Holzmast der Obermastleitung zu Boden ging. Die Stelle wurde schnell vom Ordnungsamt und vom Bauhof der Stadt abgesichert. Wobei die Anwohner Glück im Unglück hatten: Internet und Telefon funktionierten weiterhin, wie die Anwohner in Ober Hürxtal berichten. Dafür müssen sie seitdem einen Umweg in Kauf nehmen und über Edelkirchen zu ihren Häusern fahren.

So wie die Familie Behnke, die am Freitagabend an der Unglücksstelle spazieren ging. Dort hörten sie ein verdächtiges Knacken im betroffenen Baum. „Ein dicker Ast hoch oben hing da sehr verdächtig. Es sah so aus, als könnte dieser jederzeit runterkommen“, erzählt Rosemarie Behnke. „Wir haben Angst bekommen und uns Sorgen gemacht. Was ist, wenn der Ast auf das Auto unserer Nachbarin stürzt?“ Die Nachbarin fahre einen kleinen Wagen und das halte dieser bestimmt nicht aus, so Behnke.

Zu Besuch am Wochenende war ihre Tochter Nadine Ströll mit Ehemann Stefan und ihrer Tochter Emelie aus Regensburg. Sie waren mit dabei am Freitagabend beim Spaziergang. „Der Baum ist ja schon am Donnerstag auf die Leitung gedonnert“, sagt Behnke. Sie fragt sich, warum nicht da schon die Feuerwehr und Polizei alarmiert worden seien.

Wurden vom lauten Knall am Donnerstag überrascht: Emelie und Nadine Ströll sowie Rosemarie Behnke (von links), Anwohnerin in Ober Hürxtal. Sie alarmierten am Freitagabend die Polizei, nachdem sie ein Knacken im Baum hörten. Ein Tag zuvor war ein Ast auf die Leitung gestürzt. © Thilo Kortmann

An dem Tag sei der heruntergefallene Ast klein gesägt und der auf der Straße liegende Obermast abgesichert worden. „Ob von dem Baum noch eine weitere Gefahr ausgeht, ist scheinbar nicht kontrolliert worden“, so die Seniorin.

Lutz Eicker vom Ordungsamt sagt, man habe den Bauhof am Donnerstagnachmittag damit beauftragt, die Gefahrenstelle zu bearbeiten und abzusichern. Eicker habe auch versucht, die Telekom zu informieren. „Die junge Mitarbeiterin der Telekom wusste gar nichts und wollte auch nicht glauben, dass es überhaupt noch Obermastleitungen gibt“, berichtet Eicker. Er habe sich eine App herunterladen und dann Fotos von dem Mast machen sollen, erklärte ihm die Telekom-Mitarbeiterin. Das sei ihm zu aufwendig gewesen.

Bereits am Donnerstag wurde der heruntergestürzte Ast an der Löhbach vom Bauhof klein gesägt. © Thilo Kortmann

Am Ende wurde das Problem anders gelöst: Eine Anwohnerin und Telekomkundin habe den Telefonanbieter informiert. Dass die Feuerwehr am Freitagabend noch einmal tätig werden musste, wusste Eicker nicht.

Nachdem die Behnkes am Freitagabend die Polizei alarmiert hatten, wurde auch die Feuerwehr gerufen. Um 19.22 Uhr habe es, so Christof Hüls von der Polizeipressestelle des Märkischen Kreises, die Alarmierung gegeben. Von den Beamten sei vor Ort die Feuerwehr informiert worden. Letztere sei um 20.20 Uhr an der Gefahrenstelle eingetroffen. Michael Keil, Pressesprecher der Feuerwehr in Halver, bestätigt diesen Einsatz der Wehr. Zum Einsatz kam eine Hubrettungsbühne, mit deren Hilfe die Gefahr behoben worden sei, so Keil.

Vonseiten der Polizei habe es, sagt Rosemarie Behnke, ein „dickes“ Dankeschön gegeben. „Die Polizei hat sich bedankt. Der Ast hätte am ,seidenen Faden’ gehangen“, erzählt sie. „Wir hätten so ein mögliches Unglück verhindert.“ Zur Ursache: „Wir vermuten, dass die Trockenheit für den Abbruch des Astes gesorgt hat“, so die Seniorin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bisher hat sich die Telekom nicht um den Schaden in Ober Hürxtal gekümmert. „Es ist alles noch so wie am Donnerstag. Der Mast liegt da abgesichert auf der Straße“, sagt Rosemarie Behnke am Montagmorgen.