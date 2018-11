Martinsmarkt ein Treffpunkt für ganz Oberbrügge

+ © J. Salzmann Rund 400 Kinder und Erwachsene beteiligten sich am Freitag am langen Laternenzug, der von der Polizei und der Feuerwehr gut abgesichert wurde © J. Salzmann

Oberbrügge - Riesenrummel herrschte am Freitag auf dem Martinsmarkt in Oberbrügge. (Fast) ganz Oberbrügge war auf den Beinen, um sich in und am Bürgerhaus an Kreativem und Kulinarischem, Austausch und geselligem Miteinander zu erfreuen. Mittendrin: die Laternenkinder der Kita Wunderland und der Grundschule, die zuvor in langem Zug durchs Dorf gezogen waren.