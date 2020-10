"Die lange Nacht der Planeten" - Astronomietag im Oktober

+ © Laudien, Frank Mit dem bloßen Auge sind einige Planeten am Himmel nicht erkennbar. Dann greift Joachim Kruse zu Hilfsmitteln. © Laudien, Frank

Der Mond, die Venus und die sieben Sterne der Plejaden boten Ende März ein leuchtendes Schauspiel am Nachthimmel. Grund genug, um den Astronomietag auf dieses Datum zu legen. Leider nahm das Coronavirus keine Rücksicht auf dieses Naturschauspiel und der Termin musste verschoben werden. Am 24. Oktober holt die Vereinigung der Sternfreunde die Veranstaltung unter dem Motto „Die lange Nacht der Planeten“ in Halver nach.