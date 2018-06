Landwirtschaftlicher Ortsverband Halver blickt auf 150 Jahre Geschichte zurück

Halver - Wie alt ist der Landwirtschaftliche Ortsverband Halver? 150 Jahre oder doch schon fast 180 Jahre? Obwohl der Heimatforscher Justus Schellewald in seinen Schriften von einem Zusammenschluss der Halveraner Landwirte berichtet, der bereits 1839 erfolgte, legt sich der Ortsverband selbst auf das Jahr 1868 fest.

Fand doch damals das erste Stiftungsfest eines „Landwirthschaftlichen Casinos zu Halver“ statt. Das steht in den Protokollbüchern des Vereins und deshalb feiern die Landwirte am 9. Juni ab 19.45 Uhr auf dem Hof Tacke auf der Eickerhöh ihr 150-jähriges Vereinsjubiläum.

Vereinszweck festgelegt

„Casino“ war im 19. Jahrhundert eine gängige Bezeichnung für gesellschaftliche Zusammenschlüsse. Als Vereinszweck legte das Statut des Casinos fest: „Über landwirthschaftliche Gegenstände die Ansichten auszutauschen, zu belehren und wichtige Gegenstände der Landwirthschaft einer Besprechung zu unterwerfen“. Vereinspräses war Wilhelm Schmid, Edelkirchen, Rendant Wilhelm Lausberg, Ober-Vahlefeld, und Schriftführer Friedrich Lausberg, Hürxtal. Gegründet wurde der Verein 1866 in Hürxtal.

+ Der Nachwuchs der Tiere ist wichtig, © Hesse

Mitglied des Vereins konnte werden, wer eine Fläche von mindestens sechs Morgen selbstständig bewirtschaftete. Man traf sich alle 14 Tage im Vereinslokal, wo Beiträge aus landwirtschaftlichen Fachzeitungen, aber auch aus einschlägigen Büchern, vorgelesen und besprochen wurden. Jede Versammlung schloss mit einer „Fragestunde“ ab. Das war bereits im Gründungsprotokoll so festgelegt.

Nicht nur in Hürxtal, auch in weiteren Ortschaften Halvers bildeten sich in den folgenden Jahren landwirtschaftliche Vereine. So gibt es Berichte über „Casinobildungen“ in Anschlag, Wegerhof, Grünenbaum und Burbach. Am 24. März 1872 schlossen sich die Ortsvereine zu einem „Landwirthschaftlichen Centralverein Halver“ als Dachorganisation zusammen. Als erster Vorsitzender wird in der Vereinschronik Amtmann Opderbeck genannt, dem der Verein 1877 die Ehrenmitgliedschaft verlieh. Opderbeck wechselte damals als Amtmann nach Lüdenscheid.

Amtmann als Vorsitzender

Bis 1920 war es üblich, den jeweiligen Halveraner Amtmann zum Vorsitzenden des Centralvereins zu wählen. Als erster Landwirt übernahm Gustav Adolf Enneper als Nachfolger von Amtmann Thomas dieses Amt. Ihm folgte am 23. Oktober 1920 Wilhelm Bremicker, Schöneberge, weil Enneper Vorsitzender des Kreisvereins wurde und in Halver auf eine Wiederwahl verzichtete.

Die Zeit der landwirtschaftlichen Casinos in den einzelnen Bauerschaften wich 1911 endgültig dem Zentralismus. Der am 16. Juli 1911 gegründete „Bund der Landwirte“ hatte, im Gegensatz zum Landwirtschaftlichen Centralverein und den Casinos, mehr eine agrarpolitische und berufsständische Betätigung zum Ziel. Sowohl in der Satzung des Centralvereins als auch in den Statuten der örtlichen Casinos war hingegen die Politik als Vereinszweck ausgeschlossen. Außerdem stand in diesen Organisationen neben der Interessenvertretung der Mitglieder gleichzeitig die Aufgabe, das Kulturgut des ländlichen Raumes zu erhalten und weiterzugeben.

+ Auf Druck der NSDAP löste sich der Verein im Jahr 1933 auf. Eine Neugründung durch die Landwirte fand im Jahr 1947 statt. © Hesse

Auflösung des Vereins durch NSDAP

In der Zeit des Nationalsozialismus kam es auf Druck der NSDAP zur Auflösung des Landwirtschaftlichen Ortsvereins. Im Auflösungsbeschluss vom 14. Oktober 1933 heißt es lapidar: „… hat der Verein seinen Zweck erfüllt und die Generalversammlung beschließt einstimmig, dass der Landwirtschaftliche Verein mit dem heutigen Tage aufgelöst wird.“

Später war Näheres in der Vereinschronik zu lesen: „Seit dem 14. Oktober 1933 gab es bis zum 1. Juni 1945 den Reichsnährstand, untergliedert in Landesbauernschaft, Kreisbauernschaft und Ortsbauernschaft. Der erste Ortsbauernführer von Halver war von 1933 bis 1936 Hermann Vormann, Othmaringhausen. 1936 wurde die Ortsbauernschaft in Halver-Ost und Halver-West geteilt. Ortsbauernführer West war Paul Lausberg, Schüreichhofen, Ortsbauernführer Ost war Fritz Schröder, Mittelherweg.“

Am 9. September 1945 beauftragte der britische Kreiskommandant den Landwirt Carl Friedrich Voerster, Berge, mit der vorläufigen Geschäftsführung der Ortsbauernschaft. Voerster wurde damit kein leichtes Amt übertragen. Schließlich war die Lebensmittelknappheit so groß, dass selbst die geringen Zuteilungen über die Lebensmittelmarken nicht immer befriedigt werden konnten.

Carl Friedrich Voerster bemerkte einmal mit Blick auf diese Zeit: „Meine wichtigste Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass die Bauern ihr Abgabesoll erfüllten.“ Das sei eine Gratwanderung gewesen. „Einerseits war ich mitverantwortlich für die Versorgung der Bevölkerung, andererseits hatte ich darauf zu achten, dass die Produktions- und Existenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten blieb. Letztlich war es die Einsicht meiner Berufskollegen, die mir geholfen hat, diese schlimme Zeit ohne Feindschaften zu überstehen.“

Neugründung im Jahr 1947

Die Neugründung des Landwirtschaftlichen Ortsvereins erfolgte am 5. Januar 1947. Der Landwirt Wilhelm Helbert von Nieder-Bolsenbach lud zur Gründungsversammlung ein. Von den noch amtierenden Ortsbauernvorstehern Paul Lausberg (Halver-West) und Carl Friedrich Voerster (Halver-Ost) wählten die Mitglieder Paul Lausberg zum Vorsitzenden und Voerster zu seinem Stellvertreter. Lausberg wurde 1955 von Karl-Hermann Lemmert, Burg, abgelöst. Von 1959 bis 1976 leitete Carl Friedrich Voerster als Vorsitzender den Verein. Ihm folgte Werner Höfer von Hagebücherhöhe. Voerster wurde Ehrenvorsitzender.

+ Landwirte in Halver setzen sich auch für Blühstreifen ein. © Hesse

1990 trat Walter Panne, Auf dem Heede, Höfers Nachfolge an. Mit Werner Höfer erhielt der Verein einen weiteren Ehrenvorsitzenden. Seit Januar 2009 hat Thomas Wiethege den Vereinsvorsitz inne. Die Verdienste, die sich sein Vorgänger Walter Panne während dessen fast 20-jähriger Tätigkeit als Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes erworben hatte, fanden 2009 Anerkennung und Würdigung mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden.

