48 Jahre in einer Firma: Mann im MK hört auf

Von: Florian Hesse

Von links Marlis und Uwe Rademacher, Karl-Heinz Twenhöven und Jan Rademacher. Der Familienbetrieb in Grünenbaum verabschiedet einen langjährigen Mitarbeiter in den Ruhestand. © Florian Hesse

Wenn Not am Mann ist, springt der Kollege aber noch ein.

Halver – 20, 30 Jahre und mehr im Betrieb sind bei Rademacher in Grünenbaum überhaupt keine Seltenheit. Bei Firmen in der Größenordnung von 10 bis 199 Mitarbeitern sind es statistisch sonst gerade neun Jahre. 48 Jahre ist Karl-Heinz Twenhöven dabei. Jetzt ist Schluss.

Mit 63 Jahren geht der Halveraner tatsächlich in Rente. Im Besprechungsraum des Unternehmens für Land- und Industrietechnik steht ein durchaus respektabler Geburtstagstisch mit einer „Rentnerkiste“ und Präsentkorb und selbst gebackenen Kuchen. Darüber an der Wand hängt ein Gladbach-Trikot. Alle Kollegen haben unterschrieben. Es ist eben ein Familienunternehmen, und die Stimmung beim Gespräch ist familiär.



Die klassische Frage, was denn nun im Ruhestand so passiert, ist schnell geklärt. Langeweile ist nicht in Sicht. Die Rademachers sind verankert im TuS Grünenbaum. Karl-Heinz Twenhöven ist es auch. Er wird jetzt mehr Zeit haben, um sich um die Instandhaltung der Anlage am Kreisch zu kümmern, wo Senior-Chef Uwe Rademacher seinen Job als Kassierer nicht loswird und wo sein aktueller Chef, Jan Rademacher, mitwirkt und wo er selbst sich unter anderem als Jugendtrainer und bei der Pressearbeit eingebracht hat.



Doch Urgestein ist er wohl nicht nur im Verein, sondern eben auch für den Betrieb am Rande Halvers. „Er kennt jede Schraube persönlich, jede Pumpe und jeden Ölfilter“, sagt Uwe Rademacher über den Weggefährten, der schon zugesichert hat, zu helfen, wenn Not am Mann ist.



Das ist bei dem mittelständischen Unternehmen mit 22 Beschäftigten (und Betriebshund Balu) durchaus regelmäßig der Fall und wird auch in den kommenden Wochen wieder passieren.



Wenn die Landwirtschaft wieder hochfährt, ist Service gefragt, und zwar meist kurzfristig. Steigen jetzt die Temperaturen und wächst das Gras endlich, sind die Fachleute gefragt und Ersatzteile. Mit 24 Stunden Notdienst deckt Rademacher dann im weiten Umkreis den Bedarf der Landwirte ab. Und Karl-Heinz Twenhöven kennt sie wohl fast alle. Sein Nachfolger, Tim Gerkau, ist gerade dabei, sie kennenzulernen. Die Einarbeitung ist längst angelaufen.



„48 Jahre lang hast du dich mit der Firma identifiziert und dein Bestes gegeben“, bescheinigt ihm Jan Rademacher. Maßgeblich habe Twenhöven sich an der erfolgreichen Entwicklung des Betriebs beteiligt. Man könnte die Rede noch länger zitieren, man muss es aber nicht. Die Verbundenheit und Dankbarkeit kommt sehr gut auch im Gespräch zum Ausdruck.



Aber wie kommt es zu einer solchen und so langen Karriere? 1977 war es, als der junge Karl-Heinz nach der Schule seine Schlosserlehre bei Rademacher antrat. Sein Ziel: Mit dieser technischen Grundlage später den väterlichen Landwirtschaftsbetrieb in Glörfeld zu übernehmen, wo er aufgewachsen und immer geblieben ist. Kurz darauf passierten zwei Dinge: Der Vater erkrankte, und der Azubi musste sich entscheiden zwischen Ausbildung und Landwirtschaft. Auf Anraten von guten Bekannten wählte er Rademacher, wo man ihn kurze Zeit später fraget, ob er sich nicht um die Versorgung der Höfe mit Ersatzteilen kümmern wolle. Karl-Heinz Twenhöven sagte zu.



Was folgte, waren die genannten fast fünf Jahrzehnte, geprägt von einer rasanten technologischen Entwicklung der Landwirtschaft und des Unternehmens, unzählige Kontakte zu den Bauern und eine Erfahrung, die auch Jan Rademacher anspricht: das Unverständnis der Verbraucher wie auch der Medien, die von Landwirtschaft wenig oder nichts verstehen, aber umso entschiedener ihre Meinungen vertreten.