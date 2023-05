Halver vor 90 Jahren: Der Ort der vielen Strandbäder

Heute gibt es in Halver ein Freibad. Früher waren es derer vier. © Florian Hesse

Längst vergessen: In Halver gab es einmal viele Freibäder.

Halver – Auf ein Kuriosum ist Jana Eilhardt, Herpine-Fan und Herausgeberin des Herpine-Magazins „Sprungbrett“, bei ihren Recherchen zum 90. Geburtstags des Waldfreibads gestoßen:



Man mag es kaum glauben, im Jahr 1931 hatte Halver 7839 Einwohner, und, wenn man die im Bau befindlichen mitrechnet: vier Freibäder!



Da gab es das Bad des Wassersportvereins Mühlenstraße, den Schwimmverein 1931 mit „Badegelegenheit“ an der Hagener Straße, genannt Strandbad Heidegrund“, den Verein Wassersport Eichholz, dessen Mitglieder im Sommer 1931 ihr neues Strandbad schaufelten, und den Verein Strandbad Halver Herpine, am 19. September 1931 mit Unterstützung der Gemeinde gegründet. Es ginge nicht an, daß jeder Ortsteil eine Badegelegenheit für sich schaffe und das Zentrum des Ortes und die Gemeinde leer ausgingen, so der Geschäftsführer der AOK, Werner Lemmer



Auf dem Wiesengelände der Herpine müsse etwas Großes entstehen, für „die ganze Gemeinde Halver einschließlich Oeckinghausen und Ehringhausen“, sagte Lehrer Lemke. Zudem würde ein solches Strandbad „auch den Fremdenverkehr heben“.



Nach zwei Jahren Bauzeit und 28 249 „ehrenamtlichen“ Arbeitsstunden eröffnete am 23. Juli 1933 das „Volks- und Freibad“ Herpine. Aufgrund seiner Größe und Lage ein bis heute einmaliger Ort. 90 Jahre lang Freude und Entspannung: Hunderttausende haben hier das Schwimmen gelernt.



„Längst hat sein Ruf die Hügel des Volmetales erklommen und Besucher von weit her ins geeinte Halver gebracht. In der Herpine ist jeder willkommen. Ein Freibad für alle!“