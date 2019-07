Diebe klauen Kupfer und Rasenmäher

Halver - Unbekannte machten sich an zwei Häusern zu schaffen und klauten die Kupferrohre.

In der Nacht zu Dienstag lösten unbekannte Diebe die Halterungen zweier Fallrohre an zwei Häusern an der Südstraße. Sie stahlen laut Angaben der Polizei jeweils zwei Meter des Kupferfallrohres.

Am Mühlenberg nahmen die Diebe drei Meter Kupferrohr mit, nachdem sie die Halterungen gelöst hatten. Außerdem stahlen sie am Dienstag zwischen 0 und 7 Uhr einen schwarz-orangenen Mähroboter am Mühlengrund. Auch die Ladestation nahmen die Täter mit. Einen Seitenschneider ließen sie allerdings zurück.

Hinweise nimmt die Polizei in Halver unter Tel. 02353/91990 entgegen.