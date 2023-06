Kunst- und Kulturtag kommt gut an

Von: Ursula Dettlaff

Simon Thienel (links), 1. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Halver, überreichte der Vakt-Vorsitzenden Karin Schloten-Walther einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Sie bedankte sich mit einem Geschenk. Mit im Bild: Karl-Friedrich Osenberg, in dessen Scheune der Kunst- und Kulturtag stattfand. © dettlaff-rietz

Vakt-Veranstaltung rückt „Überlebenskünstler“ in den Mittelpunkt!

Halver – Mit dem Kunst- und Kulturtag rund um den Wald setzte der Verein Vakt (Verein Aktion Kunst Treff) am Sonntag sein aktuelles Projekt „Überlebenskünstler“ fort. „Kunst muss nicht immer nur schön sein, sondern auch Stellung beziehen“, sagte Karin Schloten-Walther, Vorsitzende des Kunstvereins. Dessen Mitglieder hatten in die Scheune von Karl-Friedrich Osenberg und Anneliese Sprünken-Osenberg eingeladen.

„Wir möchten uns heute bei den Baumpaten bedanken“, sagte Karin Schloten-Walther. Alle erhielten ein kleines Geschenk. Jeder Baumpate, der sich mit 20 Euro an dem Projekt beteiligt, bekommt zudem einen Holzpfahl. Auch am Sonntag wurden wieder einige aufgestellt.

Peter Schürmann trug mit Stücken auf seinem Saxofon zur Veranstaltung bei. © Dettlaff-Rietz, Ursula

In der Scheune sorgte eine Ausstellung mit Fotos der Baumpaten sowie Zeichnungen, Aquarelle, eine Lichtinstallation sowie Skulpturen für eine schöne Atmosphäre und viel Gesprächsstoff bei Kaffee, Kuchen und Waffeln. Karin Schloten-Walther begrüßte besonders Simon Thienel, den 1. Beigeordneten und Kämmerer der Stadt Halver. „Wir haben für den Wald mehr als eine Million Euro im Haushalt eingestellt“, informierte Thienel. Gerade in Halver sei der Wald ein wichtiges Pfund, das auch für kommende Generationen geschaffen werden solle, fügte er hinzu. Thienel überreichte der Vakt-Vorsitzenden einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. „Das sind die ersten 1000 Euro dieser Million“, sagte der Kämmerer.

Die Ausstellung sollte ursprünglich nur am Sonntag gezeigt werden, doch Thienel regte an, die Exponate im Rathaus zu zeigen. Über das Geschenk des Kunstvereins freute er sich sehr. „Ich werde es im Büro neben den Kalender des Baumvereins hängen.“ Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Peter Schürmann aus Lüdenscheid, der einige Stücke auf seinem Saxofon spielte. Und: Anneliese Sprünken-Osenberg las im Laufe des Nachmittags einen Text von Herrmann Hesse, selbstverständlich mit Bezug zum Wald.

In der Schonung informierte Karl-Friedrich Osenberg die Besucher über die Anpflanzung der jungen Bäumchen. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Bei einem Spaziergang zum Wald erläuterte Karl-Friedrich Osenberg das Projekt Überlebenskünstler, das Anfang März ins Leben gerufen wurde: Am H-Wanderweg an der Stadtgrenze von Halver stellt Osenberg eine Fläche von 2500 Quadratmetern zur Verfügung. Borkenkäfer und Sturm hatten im Jahr 2019 dazu geführt, dass der Wald dort abgeholzt werden musste. „Ich spreche nicht mehr von Klimawandel, sondern von Umweltkatastrophe“, sagte Osenberg. „Die volkswirtschaftlichen Schäden werden immer größer“, fügte er hinzu.

„An dem Anschauungsprojekt soll jetzt gezeigt werden, wie sich die Bäume über einen längeren Zeitraum entwickeln“, fügte er hinzu. Um Rehverbiss an den jungen Bäumen zu verhindern, wurde die Schonung eingezäunt. Osenberg finanzierte die jungen Bäume. Gepflanzt wurden 100 Lärchen, 100 Stieleichen, sowie 75 Kirschen und Roteichen, 20 lindenblättrige Birnen sowie Wildobst wie Äpfel und Birnen und weitere. Da momentan keine Maronen erhältlich sind, werden sie erst im Herbst gepflanzt.

„Mit dem Projekt soll gezeigt werden, wie sich der Wald in vielen Jahren entwickelt“, erläuterte Karl-Friedrich Osenberg. Bäume werden heute nicht mehr in Reihen, sondern in Nestern oder Horten gepflanzt, damit dazwischen freie Flächen entstehen.

Das Hauptproblem seien im Augenblick Brombeeren, sie müssen irgendwann entfernt werden. Vor zwei Wochen wurde die Schonung mit 1500 Litern Wasser versorgt. Um den Wald wird ein 1,5 Kilometer langer Rundweg angelegt, damit man dort einen kleinen Spaziergang unternehmen kann. Außerdem sollen demnächst noch Bänke und Infotafeln aufgestellt werden.