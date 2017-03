Kunden und Händler in Halver sorgen sich um Markt

Halver - Die Atmosphäre auf dem Berliner Platz findet Zuspruch bei Händlern und Kunden des Wochenmarktes. Gestern fand der Markt erstmals auf dem Parkplatz statt, wo er für die Dauer der Bauarbeiten am Alten Markt seinen Standort haben soll. Dennoch waren bei einer nicht repräsentativen Befragung gestern Vormittag viele kritische Stimmen zu hören – diese betrafen aber vor allem die langfristige Zukunft.

Aktuell ist für einige Kunden die Lage abseits der Einkaufsstraßen ein Problem. Annelise Preisler, die mit ihrer Mutter unterwegs war, bemerkte, dass es wenig Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe gebe. Für Marlies Bittern wiederum ist der Standort günstig, weil sie ihre Mutter am Berliner Platz besuchte und für diese direkt etwas besorgen sollte.

Die Händler wollen erst einmal abwarten, wie sich die Laufkundschaft in der Randlage entwickelt. Vor allem die Fischverkäufer sehen das mit Sorge. Aber da der Standortwechsel nur für voraussichtlich acht Wochen geplant ist, wäre diese Sorge nur vorübergehend. Andere Kunden wiederum sind begeistert vom Standort, zum Beispiel weil sie in unmittelbarer Nähe wohnen. Gravierender für die Händler ist die langfristige Zukunft des Marktes – das wurde auch von einigen Kunden angesprochen. Fast alle hätten es sinnvoller gefunden, den Markt zum Kulturbahnhof zu verlegen, um diesen Standort auszuprobieren.

+ Gemüsehändler Münür Yildiz findet die Atmosphäre am Berliner Platz gemütlicher als an der Frankfurter Straße. © Görlitzer Denn mit der Entstehung des Fachmarktzentrums am Bahnhof sehen die meisten keine Zukunft mehr für den Markt an der Frankfurter Straße.

Eindeutiges Plus am Berliner Platz ist für alle der Platz als solcher, weil er mehr „Marktatmosphäre“ biete, da die Stände nicht wie an der Frankfurter Straße in einer Reihe angeordnet sind. „Viel gemütlicher“ sei das, hieß es von vielen. Beispielsweise sagt das Gemüsehändler Münür Yildiz und erinnert daran, dass genau dort früher der Marktplatz war. Auch Carsten Radtke, Händler von Wurstwaren und Käse, hält die Atmosphäre für kommunikativer und bekommt Zustimmung von den Halveranern Harald Preuß und Hans-Hugo Eickmann.

Aber auch sie sprechen den Kulturbahnhof an: „Da wollten wir eigentlich hin“, sagt Radtke. Auch dort hätte die Atmosphäre gepasst, wie beim Weihnachtsmarkt, meinte Preuß. Er sieht als Kunde die Zukunft des Marktes auch dort: „Wenn die Leute einmal im Fachmarktzentrum einkaufen, gehen sie nicht anschließend noch in die Frankfurter Straße.“ Dass der Markt so viel Kundschaft ziehe, um auch das Areal drumherum zu beleben, wird allgemein bezweifelt. Viel mehr könnten Fachmarktzentrum und Markt sich ergänzen – und wenn die Menschen einmal auf dem Markt unterwegs seien, gingen sie vielleicht auch weiter in Richtung Stadt.

Der Halveraner Metzger Reiner Wiebel, der in der dritten Generation seinen Marktstand betreibt, nimmt den Standortwechsel für die nächsten acht Wochen gelassen, das passiere eben bei Bauarbeiten. Aber insgesamt sei er „nicht glücklich“, weil auch er es für sinnvoll erachtet hätte, den Platz am Kulturbahnhof auszuprobieren. Wo es mit dem Markt langfristig weitergehen soll, „muss politisch entschieden werden.“

Kartoffelhändler Lothar Klimke erwartet vom Berliner Platz „nicht das meiste“. Die fernere Zukunft sieht auch er in der Nähe des Fachmarktzentrums: „Wir alleine schaffen das nicht, die Kunden in die Frankfurter Straße zu locken.“

Geflügelhändler Axel Kunzmann wäre auch dafür, langfristig an einen anderen Standort umzuziehen, „aber das haben wir nicht zu entscheiden.“ Seine Stammkunden standen gestern auch am Berliner Platz Schlange.