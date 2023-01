Kulturzeit startet: Eine Sau geht auf Abenteuer

Von: Sarah Reichelt

Teilen

Josephine und Parcival gehen gemeinsam auf ein Abenteuer. © Buchfinktheater

Die Halveraner Kulturzeit beginnt im neuen Jahr 2023 mit einem Kindertheaterstück. Am kommenden Samstag, 14. Januar, kommen kleine, aber auch große Gäste auf ihre Kosten in der Aula der Humboldtschule. Zu sehen ist eine Geschichte von Josephine und Parcival, präsentiert vom Buchfinktheater.

Halver – „Die Abenteuer einer Sau aus Unterkuhlen“ – so lautet der Titel der Kulturveranstaltung. Das Buchfinktheater zeigt ab 15 Uhr die drei Schweinekuhlen des Bauern Krause und eine ihrer Bewohnerinnen: Josephine. Ihr Geschichte steht im Mittelpunkt. Sie lebt in Unterkuhlen und träumt von einem besseren Leben.

„Davon, einmal ein mittelkuhles oder gar ein oberkuhles Schwein zu sein“, heißt es in der Ankündigung. „Eines Nachts macht sie sich tatsächlich auf den Weg. Sie verlässt ihre Kuhle und versucht ihr Glück. Ihr Aufstieg endet mit bitterer Enttäuschung.“

Die Sau Josephine flüchtet vom Hof

Josephine flüchtet vom Hof und landet im finsteren Wald. Dort trifft sie das Wildschwein Parcival. Beide verlieben sich ineinander und verbringen schöne Tage gemeinsam. Doch Josephine bekommt von den Wildschweinen zu spüren, dass sie anders ist, und wird ausgestoßen. Und dann tauchen auch noch Bauer Kruse und der Jägermeister Spieß im Wald auf.

Wie diese Fabel ausgeht, können alle Interessierten am Samstag, 14. Januar, in der Aula der Humboldtschule erfahren. Dann wird die Geschichte als Erzähltheater mit Figuren und Musik vom Buchfinktheater präsentiert. Beginn ist um 15 Uhr. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr.

Kartenverkauf

Karten kosten für ein Kind 5 Euro. In diesem Ticket sind zwei Erwachsene enthalten, die also pro Kind freien Eintritt haben. Im Vorverkauf gibt es die Karten im Kö-Shop. Die restlichen Tickets werden dann an der Kasse vor Ort in der Humboldtschule erhältlich sein.