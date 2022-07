Kulturzeit nach den Ferien in Halver: Trio zeigt Musical-Show

Von: Sarah Reichelt

Das Trio Pariser Flair eröffnet das zweite Halbjahr der Halveraner Kulturzeit im August. Für den Musical-Abend gibt es noch Karten. © Laurence Chaperon

Nach den Schulferien geht es auch mit dem Programm der Halveraner Kulturzeit weiter. Das zweite Halbjahr eröffnet die Gruppe Pariser Flair mit ihrem Programm „It’s showtime“ am 27. August.

Halver – „Wir legen Ihnen die schönsten Hits des Musicals zu Füßen, mit einer Prise Humor, fachkundigen Anekdoten und überraschenden Hintergründen“, versprechen die Künstler dem Publikum. Das musikalische Trio präsentiert Stücke von den Ursprüngen des Musicals bis hin zu modernen Werken.

Die Zuschauer erfahren dabei mehr über die Risiken der Audienz des Komponisten Leonard Bernstein bei Papst Paul IV. Außerdem geht es um Haustiere und die Hausdame von Andrew Lloyd Webber. Die Besucher erwartet ein Abend „im Stile des New Yorker Broadways und des Londoner West Ends“, heißt es in der Ankündigung. Nicht zu vergessen seien Paris und Wien.



Karten ab sofort erhältlich

Beginn des Musical-Abends in der Aula der Humboldtschule ist am Samstag, 27. August, um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Kö-Shop an der Mittelstraße in Halver sowie online unter www.halver.de für 12 und ermäßigt 9 Euro. An der Abendkasse werden restliche Tickets für 15 und ermäßigt 12 Euro verkauft.