Premiere in Halver: Kürbismarkt an der Heesfelder Mühle

Premiere für den Kürbismarkt in Halver an der Heesfelder Mühle. An der Frankfurter-, Ecke Bahnhofstraße wirbt die Deko für den Markt am kommenden Mittwoch, 3. Oktober, rund um die Heesfelder Mühle.

Halver - Kürbisse als Chutney, Cocktail, Suppe und Snack. Tausende Besucher erwartet das Team der Heesfelder Mühle am Mittwoch, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, beim ersten Halveraner Kürbismarkt.

„Tausende Kürbisse in allen Formen, Farben und Größen“ versprechen die Organisatoren, rund 50 Aussteller mit Kunsthandwerk auf dem Gelände im Hälvertal, Mitmachaktionen für Kinder und ein Bühnenprogramm mit Live-Musik – das ist der Rahmen für den Markt, der in Herscheid in 17 Auflagen Besuchermagnet für die gesamte Region war und an der Heesfelder Mühle ein neues Zuhause finden soll. Von 11 bis 18 Uhr dreht es sich am Mittwoch kommender Woche um die vielseitige Pflanze, die seit mehr als 8000 Jahren vom Menschen kultiviert wird.

Interessant dürfte es am kommenden Mittwoch auch für Familien werden. Mit Kürbisschnitzen und Kinderschminken haben die Veranstalter auch an den Nachwuchs gedacht. Musikfans kommen ab 12 bis 16.30 Uhr beim Bühnenprogramm mit halbstündigen Auftritten von Bands aus der Region auf ihre Kosten.

+ Die Firma Dasenbrock, die zurzeit Glasfaser in Halver verlegt, stellte die Kabeltrommel als symbolisches Wasserrad zur Verfügung. © Hesse

Seit Mittwoch ist der Kürbismarkt auch in Halver präsent. Teresa Schabo, Robin und Fabian Brunsmeier von der Sound-Bäckerei als Veranstalter, Kürbisbauer Peter Viertmann und Matthias Clever als Geschäftsführer des Stadtmarketing-Vereins Halver sorgten für einen echten Hingucker an der Frankfurter-, Ecke Bahnhofstraße. Eine Kabeltrommel, Strohdeko und Hunderte Kürbisse sorgten für staunende Gesichter bei Autofahrern und Passanten.

Bis Sonntag zum Halveraner Herbst soll die Deko dort bleiben. Dann werden ab 17 Uhr die Kürbisse an die Besucher verschenkt, „so lange der Vorrat reicht“.

Eintritt und Parken

Der Eintritt zum Kürbismarkt kostet 2 Euro. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

+ Die Passanten waren am Mittwoch begeistert von der Herbst-Deko am Brunnen in der Innenstadt. © Hesse

Parkgebühren werden nicht erhoben. Das Abstellen von Fahrzeugen an der Bundesstraße 229 ist ausdrücklich untersagt. Eine entsprechende Beschilderung wird angebracht. Dasselbe gilt für die Landstraße durchs Hälvertal.

Parkplatz ist ausschließlich die Wiese, die über das Gewerbegebiet Susannenhöhe angefahren werden kann.

Adresse für das Navigationsgerät ist: „Zur Susannenhöhe 2“