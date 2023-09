Kürbisernte in Halver ist in vollem Gange

Von: Florian Hesse

Teilen

Der Hofladen Auf der Bever 1 lockt mit großen und kleinen, bunt bemalten und vielen leckeren Kürbissen. © Florian Hesse

Auch der Hofladen bei Hohenplanken ist geöffnet.

Halver – Bis zum Kürbismarkt an der Heesfelder Mühle ist es nicht mehr lange hin. Nahe Hohenplanken laufen bei Bianca und Michael Köpke die Arbeiten auf Hochtouren. Ein Teil der Kürbisse ist bereits runter vom Feld, einige Sorten fangen die Sonnenstrahlen noch ein und reifen zu Ende.



Kürbisbauern sind die beiden im Nebenberuf. Er ist Finanzfachmann, sie Medizinische Fachangestellte in der Endoskopie an der Klinik in Radevormwald. Und die Kürbisse haben sie beide ins Herz geschlossen. Als 15-Jähriger fing das bei Michael Köpke an, und was er auf dem Beet angebaut hatte, schleppte er zum Breckerfelder Markt. Abends war alles weg, was er „ganz lustig“ fand.



Doch damit war das Hobby zum Nebenberuf geworden – und für das Paar sind die Tage nun ziemlich ausgefüllt von der Aufzucht bis zur Ernte und nun zur Hochsaison mit dem kleinen Hofmarkt. Gestecke gibt’s dort, Speise-, Zier- und die großen Schnitzkürbisse. Alles übrigens ohne Chemie und lange haltbar, weil einzeln von Hand gewaschen. Wer Kürbisse gucken und shoppen will, klingelt idealerweise kurz durch: Tel. 01 71/ 4 87 66 34.