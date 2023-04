Künstlerin aus dem Ruhrgebiet zeigt ihre Werke im Kulturfenster

Von: Ursula Dettlaff

Insgesamt 22 Werke zeigt Beate Grünewald im Kulturfenster in Halver. © Dettlaff-Rietz

Ein ernst schauender Löwe, ein Aquarell, das an Vincent van Gogh erinnert, überdimensional großer Klee, abstrakte und gegenständliche Malerei, teils mit Pouring-Technik: Seit Freitag stehen neue Bilder im Kulturfenster an der Frankfurter Straße 25 in Halver. Die 22 Exponate, die dort nun zu sehen sind, malte die Essenerin Beate Grünewald.

Halver – Aus der Ruhrgebietsmetropole stammt auch Beate Segieth, eine der Initiatorinnen des Kulturfensters. „Wir waren Nachbarn“, erzählt Beate Segieth. Sie machte Beate Grünewald den Vorschlag, in Halver auszustellen. So kam die neue Ausstellung zustande.

Grünewald ist Steuerberaterin. Zur Malerei fand sie 2016. Drei Jahre lang entstanden autodidaktische Werke. Als führende und fordernde Kurse bezeichnet sie den Unterricht an der VHS Essen. Dort fand sie über die Kunstpädagogin und Künstlerin Sabine Sherin Mocek zu einer intensiven Malphase.

Das Löwen-Bild ist eine Collage und entstand aus verschiedenen Fotos. © Dettlaff-Rietz

„Der Löwe ist eine Collage“, erklärt Beate Grünewald. „Entstanden in acht bis zehn Einheiten von jeweils mehreren Stunden“, fügt sie hinzu. „Das Motiv entwickelt sich in der Arbeit“, erläutert sie. Gefragt, ob sie ihre Bilder verkaufen würde, antwortet Grünewald: „Den Löwen auf keinen Fall.“ Wer ein Bild kaufen möchte, kann eine Anfrage an Beate Segieth (bsegieth@gmx.de) oder Annalena Kibbert (a.kibbert@googlemail.com) richten.

Gegenständlich und abstrakt sind die Bilder der Essenerin Beate Grünewald. Die Ausstellung ihrer Werke ist seit Freitag im Kulturfenster an der Frankfurter Straße 25 zu sehen. © Dettlaff-Rietz