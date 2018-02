Martin O. bringt im AFG das Universum zum Klingen

+ © Ulrich © Ulrich

Halver - Stimmgewaltig, unverwechselbar und verblüffend anders lädt der Stimm-tänzer Martin O. alias Martin Ulrich seine Zuhörer am Samstag, 24. Februar, im Rahmen der Halveraner Kulturzeit zu einem waghalsigen musikalischen Streifzug durch die Musikstile dieser Welt ein, so steht es in einer Ankündigung. Im Gepäck hat der Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises in der Sparte Chanson/Musik/Lied (2012) sein Programm „Cosmophon“, in dem er das Universum zum Klingen bringt.