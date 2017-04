Küken in Kita St.Georg geschlüpft

Oberbrügge - In und an der katholischen Kindertagesstätte St. Georg in Oberbrügge herrscht derzeit Hochbetrieb an vielen Fronten: Im Laufe dieser Woche schlüpften bereits 38 Küken aus dem Brutkasten, den der Halveraner Hans Allefeld dort Mitte März aufstellte.

Unter der gewissenhaften Aufsicht der Erzieherin Nicole Seidel, die den Brutkasten seither kaum aus den Augen ließ, schlüpften nach und nach die Küken. Sehr zur Freude der Kita-Kinder, die gestern gebannt vor dem Brutkasten ausharrten, um weitere Tiere schlüpfen zu sehen und sie danach ganz sanft in Händen zu halten und zu streicheln.

„Wir haben die Kinder unmittelbar nach Karneval auf das Thema vorbereitet und dafür das Projekt ,Wie kommt das Küken aus dem Ei?´ durchgeführt“, berichtet Kita-Leiterin Marianne Lüpke. Dabei lernten die Kinder mithilfe eines Buches, wie das Schlüpfen im Einzelnen funktioniert, zudem studierten sie einen „Hühnertanz“ ein und bastelten fleißig Kunst-Eier. Der Infozettel über die „Federfüßigen Zwerghühner“, angebracht hinter dem Brutkasten, erklärt zudem, wie die Jungtiere im ausgewachsenen Stadium einmal aussehen werden.

"Die sind so schön weich"

Die 44 Kita-Kinder hielten gestern abwechselnd und voller Freude die etwas älteren, wenige Tage alten Küken in ihren Händen. „Die sind so schön weich“, sagte Maximilian, als er eines der Tiere streichelte. Danach besprach er mit seinem Kumpel, welche Namen sie den Tieren geben wollen.

Der plüschige Nachwuchs wird noch ein paar Tage in der Kita am Burgweg betreut, dann geht es für sie zurück zum Hof von Hans Allefeld: „Ich ziehe die Tiere dann groß, aber die Kinder werden schon in einigen Wochen vorbeikommen und beobachten können, wie schnell die Küken gewachsen sind“, erklärt Allefeld.