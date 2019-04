Arbeiten am Bahnhofsgelände in Oberbrügge angelaufen

600 Kubikmeter Boden müssen ausgetauscht werden

+ © Opfermann Unterhalb der Bergstraße müssen rund 600 Kubikmeter Boden ausgetauscht werden. Dort entsteht ein Teil der Park-and-Ride-Anlage. © Opfermann

Oberbrügge - Am Bahnhof Oberbrügge werden die Weichen gestellt, um die Anlage unter Umständen schon in diesem Jahr nutzbar machen zu können. Bei einem Ortstermin am Mittwoch machten sich Vertreter des städtischen Bauamts ein Bild von den begonnenen Arbeiten.