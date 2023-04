Beliebte Motorradstrecke: Wenig Hoffnung für die K3 

Kreisstraße bei Halver bleibt weiter ohne Tempolimit

+ © Florian Hesse Bei Motorradfahrern beliebt: die Kreisstraße 3 zwischen Kierspe und Halver © Florian Hesse

Warnung vor Viehtrieb, aber kein Tempolimit auf der K3

Halver – Noch war es kalt und nass, doch die Motorradsaison steht vor der Tür. Einen ersten lebensbedrohlichen Motorradunfall verzeichnete Halver bereits in der vergangenen Woche auf der Kreisstraße 3 bei Ober Bommert. Der 63 Jahre alte Fahrer schwebt unverändert in Lebensgefahr. Und: „Wir sind auf der K3 überhaupt nicht weitergekommen.“



Das sagt Bürgermeister Michael Brosch auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers zur Situation auf der Kreisstraße, die von Schwenke über Anschlag und Ober Bommert Richtung Kierspe führt.



Seit Jahren steht das Sträßchen des Märkischen Kreises in der Kritik. Aus der Politik kommen immer wieder Nachfragen. Doch deutlich härter betroffen sind die Anwohner, die Unterschriften gesammelt und übergeben hatten mit der dringenden Bitte, etwas an der Situation auf der K3 zu ändern. Hunderte Motorräder rollen an sonnigen Wochenendtagen über die Straße – der größere Teil entspannt mit angepasstem Tempo, der andere gerne laut und mit viel Gas.



Die Strecke ist kein Geheimtipp. Was macht sie so interessant?



Sie ist landschaftlich reizvoll zwischen Feldern und Äckern und Wald.

Sie bietet interessante Kurven wie schöne Geraden.

Der Fahrbahnzustand ist überwiegend recht gut.

Es gibt bis auf die Ortsdurchfahrten kein Tempolimit. Damit sind 100 km/h erlaubt.

Genau Letzteres aber ist wesentlicher Teil des Problems. Wo 100 km/h legal sind, sind sie ebenso gefährlich. Die Kurven sind vielfach nicht einsehbar, der Wechsel zwischen Licht und Schatten am Wald beeinträchtigt die Sicht. Und auf der Straße unterwegs sind Autos, Radfahrer und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge auf einer schmalen Fahrbahn.

Man habe die Straße bereist, sagt Brosch. Fachleute des Märkischen Kreises seien dabei gewesen, die Polizei und zwei Bürgermeister. Im Ergebnis seien „Geschwindigkeitsbeschränkungen in Wohnsituationen“ nur im Gespräch. Beispiel dafür sei der Hof Tacke mit querenden Tieren und Treckern mit Anbauteilen. „Ich halte die Lage für brandgefährlich“, sagt Brosch. Doch die Zusage, dass Schilder aufgestellt werden könnten, die auf „Viehtrieb“ hinweisen, halte er für unbefriedigend.



Es leuchte ihm nicht ein, dass auf anderer Ebene sehr viel schneller mit Geboten und Verboten reagiert werde, bei einer solch kleinen Straße aber nicht. Paradebeispiel sei die Landesstraße 528 im Abschnitt zwischen Krause Buche und Kreisch, wo Tempo 80 gelte und ein Überholverbot sogar für Trecker, „und da gibt’s ziemlich viele davon“.