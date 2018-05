Neuauflage im nächsten Jahr

Halver - Der Kreisleistungswettbewerb der Feuerwehren im Märkischen Kreis wird im kommenden Jahr in Halver eine Neuauflage erfahren.

Nach der Premiere am vergangenen Samstag soll der Wettbewerb nahezu unverändert in der Innenstadt über die Bühne gehen. „Wir haben direkt die Zusage gegeben“, sagt Feuerwehrchef Stefan Czarkowski.

Damit folgt die Freiwillige Feuerwehr Halver dem Verfahren, wie es auch in den anderen Städten des Kreises gehandhabt wird – nach der erfolgreichen Ausrichtung auch im Folgejahr als Gastgeber aufzutreten.

Dabei hat die Halveraner Wehr mit Blick auf 2019 nur ein kleines Luxusproblem: „Es kann kaum besser werden“, sagt Czarkowski mit Blick auf die fantastischen Rahmenbedingungen des vergangenen Wochenendes.

Wolkenlos, sonnig, nicht zu heiß – für die Veranstalter und die Gäste passte alles. Veränderungen werde es allenfalls in kleinen Details geben. Etwas zu viele Menschen auf etwas zu wenig Platz waren im Kreuzungsbereich von Frankfurter- und Bahnhofstraße zu verzeichnen. Das werde man versuchen zu entzerren, kündigt Czarkowski an.

„Das ist eine tolle Location“

Die Entscheidung, die Großveranstaltung mitten in die Stadt zu holen, sei im Ergebnis die richtige gewesen. „Das ist eine tolle Location. So etwas hat man. Das kann man nicht bauen“, so die Bilanz. Und entsprechend seien auch die Rückmeldungen der Feuerwehrkameraden von außerhalb ausgefallen, die zum Teil noch nie in Halver gewesen seien.

Kreisleistungsnachweis der Feuerwehr in Halver Zur Fotostrecke

„Das war richtig schön. Wir haben nur positive Rückmeldungen“, sagt auch Bürgermeister Michael Brosch: „Eine echte Werbung für die Stadt.“ Es sei der Feuerwehr gelungen, deutlich zu machen, was hinter der Arbeit der ehrenamtlichen Kräfte an Kompetenz und Qualifikation steckt.

Zugleich habe die Feuerwehr die Messlatte „ziemlich hoch gelegt“, was weitere kommende Veranstaltungen in Halver angeht, sagt Brosch im Nachgang. Denn die kommenden Wochen und Monate werden gezeichnet sein von Großevents, die in gleicher Weise für eine Komplettbelegung der Innenstadt sorgen werden.

Landeswettbewerb Anfang Juli

Ende Mai, Anfang Juni geht in bewährter Manier die Kirmes Halver über die Bühne, Ende Juni, Anfang Juli wird das DRK Halver den Landeswettbewerb des Deutschen Roten Kreuzes ausrichten – in der Größenordnung vergleichbar mit dem Leistungsnachweis der Feuerwehren.

Und Anfang Juli feiert das Fanfarencorps Landsknechte Halver das 60-jährige Bestehen. 50 Züge aus ganz Deutschland haben sich dazu angesagt. Hotels, Sporthallen und Schulen sind für die Unterbringung bereits gebucht.