Reise in die Vergangenheit

+ © Hesse Bilder aus dem Kreisarchiv dokumentieren den Umgang mit den Arbeitern, die meist aus dem Osten Europas ins Nazi-Deutschland gebracht wurden. © Hesse

Oberbrügge - Was waren das für Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges hier gelebt und gearbeitet haben, die hier auch gestorben sind? Was ist eine Baracke und was ein Archiv? Fragen wie diese besprach am Montag Kreisarchivar Ulrich Biroth mit den großen Kindern der Grundschule Oberbrügge.