Krankheitswelle setzt Pflegedienst im MK unter Druck

Von: Florian Hesse

Etwa die Hälfte des Personals des Pflegedienstes „In guten Händen“ ist momentan krank. Wer als Pflegekraft helfen kann, ist willkommen. © Mascha Brichta, dpa

Halver – Der Pflegedienst „In guten Händen“ meldet „Land unter“. Die Krankheitswelle, die gerade durch Betriebe, Schulen und Kitas schwappt, hat den Dienst ins Mark getroffen. Etwa die Hälfte des Personals sei krank zu Hause, rechnet Inhaberin Melanie Hedtfeld hoch.

Mit drei Akut- und vier Langzeiterkrankten mit Corona-Spätfolgen komme der Betrieb enorm unter Druck. Wer immer als Pflegekraft der Leistungsgruppen 1 oder 2 helfen kann, sei an der Lohstraße willkommen, schreibt die Chefin des Dienstes mit einer bitteren Anmerkung auch an die Gesundheitspolitik in Berlin: „Vielleicht kann Berlin einfach mal für uns klatschen, damit wir uns mal besser fühlen.“

Der Märkische Kreis sei seit zwei Wochen über die Ausnahmesituation informiert. An einen Regelbetrieb sei zurzeit nicht zu denken, wirbt sie auch um Verständnis bei den Kunden aufgrund der prekären Lage.

„Bereits seit einigen Wochen haben wir einen Aufnahmestopp verhängt, was bedeutet: Hier gehen täglich mehrere Anrufe ein von Menschen, die einen Pflegedienst brauchen und die wir ablehnen müssen.“

Seit dem 1. Dezember fahre der Dienst nach einem Pandemie- beziehungsweise Notfallplan. Vorrangig versorgt würden demnach Kunden, die sich nicht alleine versorgen können und niemanden haben, der ihre Versorgung übernehmen könnte.

Melanie Hedtfeld, Geschäftsführerin des Pflegedienstes „In guten Händen“. © Florian Hesse

Die Früh-Touren seien um die Hälfte reduziert worden, was für die noch vorhandenen Pflegekräfte eine dichte Versorgung bedeute, die extrem belastend sei.

Trotz Kooperationsvertrag mit Pflege an der Volme könne man einige Dienste in diesem Monat nicht mehr mit Sicherheit abdecken. Und auch der Blick in Richtung Januar sehe nicht viel besser aus.

Die Verwaltung sei komplett ausgelastet mit Umplanungen und der Information der Kunden. Auch E-Mails könnten zum Teil nur verzögert bearbeitet werden, so der Hilferuf.