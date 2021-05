Der Fichtenfunk funkt SOS

Kostenfreier Internetzugang in Halver in Gefahr / Dem Verein laufen die Kosten davon

+ © Florian Hesse „Hab ich hier Netz?“ Am ZOB an der Sparkasse gibt’s freien Zugang zum Internet, ermöglicht durch Router, die von den Freifunk-Servern vernetzt werden. Doch dem Betreiber laufen die Kosten davon, und Freifunk ist auf Spenden angewiesen. Fotos: hesse © Florian Hesse

Fließt nicht bald Geld, fließen demnächst keine Daten mehr. Mit diesem Signal wendet sich der Freifunk Förderverein SiWi-Mark an die Öffentlichkeit. Er finanziert den Freifunk MK, in Halver Fichtenfunk benannt, und stößt zurzeit an Grenzen.

Halver - In vielen Städten und Gemeinden im Märkischen Kreis ist es für viele Bürger selbstverständlich: der Zugriff ins Internet vom Smartphone oder Tablet aus, ohne das eigene Datenvolumen zu belasten. Wer im Wartebereich des Rathauses sitzt, am Busbahnhof an der Sparkasse, vor dem Kulturbahnhof oder im Bürgerzentrum, der hat in der Regel einen Gratis-Zugang ins World Wide Web.

Doch am Ende kostet dieser Zugang trotzdem Geld, und das muss komplett auf Spendenbasis aufgebracht werden. In technischer Sicht geht es darum, „die Server-Infrastruktur aufrechtzuerhalten“, erklärt Linn Rohr, der zu den Freifunk-Betreibern gehört. Und das wird teurer, während sich gleichzeitig zu wenige derjenigen finanziell beteiligen, die die Router aufstellen und letzten Endes von dem Angebot profitieren. Denn vielfach sind es Kunden, ob in der Gastronomie, beim Friseur oder im Autohaus, die sich übers offene Netz freuen. Auf 1500 bis 2000 Euro beziffert er die Serverkosten pro Stadt und pro Jahr.

„Die jetzigen Server sind langfristig nicht gesichert“, sagt dazu Linn Rohr. Und aus diesem Grund hat der Vorstand die Nutzer aus den Bereichen angeschrieben, aus denen keine Zuwendungen zu verzeichnen waren. Das gilt auch für Halver.



„Aus einigen Bereichen des Märkischen Kreises konnten wir über Jahre hinweg bislang leider noch keine Geldeingänge feststellen“, heißt es in der E-Mail, die an alle Router-Betreiber ging, die im Freifunk-Netz unterwegs sind.



„In Absprache mit den Administratoren im Märkischen Kreis haben wir als Vorstand des Fördervereins deshalb beschließen müssen, Mitte Mai die Bereiche Neuenrade und Halver und einige kleinere Bereiche vom Netz zu nehmen, sollte es keine finanzielle Unterstützung dafür geben. Es ist unseren Unterstützern aus anderen Regionen nicht länger zuzumuten, einige Bereiche des Märkischen Kreises weiterhin mitzufinanzieren.“