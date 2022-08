Neue Regelung: Testzentrum ist „erschüttert“

Das Testzentrum des DRK Halver an der Thomasstraße. © Florian Hesse

Die Betreiber von Corona-Testzentren müssen auf die Erstattung ihrer Kosten warten. Auch das DRK Halver muss finanziell in Vorleistung treten.

Halver - Seit dem ersten Juli gilt eine neue Corona-Testverordnung. Die kostenlosen Bürgertests wurden abgeschafft, nun haben nur noch bestimmte Personengruppen Zugang zu kostenlosen beziehungsweise günstigeren Tests. Die Berechtigung dafür muss nachgewiesen werden, und genau über diesen Nachweis streiten die Kassenärztlichen Vereinigungen mit dem Gesundheitsministerium.

Während die Vereinigungen befürchten, bei Betrügereien haftbar gemacht zu werden, widerspricht das Bundesgesundheitsministerium: „Die Rechtssicherheit für die Abrechnung der Bürgertests war und ist gewährleistet.“ In der Verordnung sei das laut der Kassenärztlichen Vereinigung so jedoch nicht festgehalten, weshalb diese nun ihre Auszahlungen an die Testzentren gestoppt haben. Kurz gesagt: Corona-Testzentren bekommen für ihre Arbeit im Juli zunächst kein Geld.



Beim Deutschen Roten Kreuz in Halver ist man „ein wenig erschüttert“, wie DRK-Leiter Werner Neuhoff sagt. „Das geht nicht, dass die Kassenärztliche Vereinigung das so von sich weist. Wir haben auch Kosten, die wir jetzt vorstrecken müssen“, findet er, geht aber auch davon aus, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen bald wieder zahlen müssten. „Wenn die Testzentren wegfallen, ist Holland in Not. Wer soll es denn dann machen? Denen wird nichts anderes übrig bleiben“, sagt Neuhoff.



Schließen müsse man das Testzentrum beim DRK Halver jedoch zunächst nicht. „Wir haben genug Vorräte, das einzige sind die Personalkosten, aber das werden wir schon irgendwie schaukeln“, ist Neuhoff zuversichtlich. „Geschaukelt“ habe man schließlich auch die kurzfristige Verkündung der neuen Testverordnung Ende Juni. „Um 15 Uhr kam die E-Mail, dann habe ich bis 23 Uhr gearbeitet und am nächsten Tag konnten wir die neue Verordnung ab 7 Uhr umsetzen“, sagt Neuhoff.



Ganz so schnell konnte man sich beim Testzentrum im Sanitätshaus Mischnick nicht auf die neue Verordnung einstellen. „Wir mussten zwei Tage schließen und uns erst einmal informieren“, erinnert sich Steffen Mischnick. Was den Auszahlungsstopp angeht, ist man in Schalksmühle etwas entspannter. „Wir haben kein Problem, das zu überbrücken. Wären wir ein reines Testzentrum, hätten wir wahrscheinlich schon aufgehört“, sagt Mischnick. Er gehe davon aus, dass das Bundesgesundheitsministerium eine neue Verordnung erarbeite, die die Finanzierung der Testzentren wieder klarer regle. „Das Thema war ja schon im Juli kurz nach der neuen Verordnung aufgekommen. Da wurde eine Lösung verkündet. Ich finde es befremdlich, dass es jetzt wieder aufkommt“, sagt er.



Dass die kommenden Wochen für einige Teststellen eine „Durststrecke“ werden, weiß auch Dr. Martin Junker von der Bezirksstelle Lüdenscheid der KVWL. „Sie kriegen ja das Geld. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, die Tests zu bezahlen. Aber ob die Testzentren bis dahin durchhalten, das ist die Frage“, sagt er.



Knackpunkt sei, dass laut der Verordnung die Kassenärztlichen Vereinigungen nun die Plausibilität der Abrechnungen aus den Testzentren prüfen müssten. „Juristisch ist dann das Problem, wenn wir sagen, dass die Abrechnung in Ordnung sei und nachher trotzdem Betrug nachgewiesen wird, dann werden wir als Kontrollierende in Haftung genommen“, erklärt Junker. Dafür könne die Kassenärztliche Vereinigung nicht das Geld ihrer Mitglieder riskieren. „Das kann ich auch voll und ganz verstehen“, sagt Junker. Bereits Anfang Juli sei mündlich vom Gesundheitsminister zugesichert worden, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen in Betrugsfällen nicht haften. „Aber die kommen nicht in die Gänge. Nach sechs Wochen steht das immer noch nicht in der Verordnung. Dann geht man jetzt auf Nummer sicher“, beklagt Junker.



Das Gesundheitsministerium erwartet laut Evangelischem Pressedienst (epd) indes von den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dass diese ihre rechtlich zugewiesenen Aufgaben als Körperschaften des öffentlichen Rechts wahrnehmen. „Die Testverordnung wird kurzfristig angepasst, die Gespräche hierzu laufen“, teilte das Ministerium mit.