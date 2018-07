Kosten für Rettung der Neye-Talsperre Thema im Gülle-Prozess

Die finanziellen Folgen des Eintrags von Gülle in die Neye bleibt Thema vor dem Landgericht.

Hagen/Halver - Stundenzettel, Laborkosten, Rechnungen: Mithilfe weiterer Zeugen arbeitet sich der Vorsitzende der 8. Zivilkammer des Landgerichts in dieser Woche durch die Kostenaufstellungen für die Maßnahmen zur Rettung der Neye-Talsperre im Frühjahr 2015.

Bei derart vielen Posten kann nicht jede Zahl stimmen, und so wird Richter Wrenger beim Blick auf die erstellten Rechnungen auch schon mal ein bisschen streng: „Das ist auch nicht so ganz richtig.“ Doch zumeist geht es um Kleinigkeiten, ohne deren Klärung es keine bis ins Letzte schlüssige Gesamtrechnung für die Beseitigung der Gülle-Folgen geben kann.

Zwei große Posten mit fünfstelligen Beträgen tauchen in der Gesamtforderung von rund 254.000 Euro auf: Gewässerkundliche Untersuchungen und die abwassertechnische Behandlung des in die Kläranlage Hückeswagen eingeleiteten Wasser-Gülle-Gemisch aus der Neye. Diskutiert wird über Kleinigkeiten wie die 34,23 Euro für eine „Alarmierung Becken 2“ – die Mitteilung eines Mitarbeiters des Wupperverbandes, der bemerkte, dass etwas nicht stimmte mit dem Wasser.

Wie lange dauert so eine Alarmierung? Ist das nur ein kurzer Anruf? Oder vielmehr eine komplexe Reaktion mit genauer Schadensfeststellung und Überprüfung des ausgelösten Alarms? Musste der Mitarbeiter sich vor dem Anruf persönlich ein Bild machen von der Lage? Abgerechnet wurde eine Arbeitsstunde.

Wochenlanger Zivilstreit

Wollte die Kammer jeden Posten der großen Rechnung derart minutiös untersuchen, würde die Beweisaufnahme im Zivilstreit noch Wochen dauern. Immer wieder geht es um die Frage, ob abgerechnete Leistungen möglicherweise zur Routine der Aufsicht über die Talsperre und ihre Nebengewässer gehörten. Nein, die genannten Kosten beträfen ausschließlich den Mehraufwand aufgrund der Verunreinigung, versichern die Zeugen.

Weil selbst die Kläranlage in Hückeswagen durch die ungebremste Einleitung der über den Boden der Neye wandernden Brühe überfordert gewesen wäre, wurde das eingeleitete Jauche-Wasser-Gemisch täglich im Labor analysiert. Auch diese Kosten wurden in Rechnung gestellt. Insgesamt scheint die Forderung der Kläger sich jedoch eher am unteren Rand des Möglichen zu bewegen.

Die weitreichendste Folge der verteilten Gülle taucht allerdings in keiner Rechnung auf. Naturschutz fällt offenbar heraus aus den bezifferbaren Schäden der Katastrophe.

Wildtiere gehören niemandem. Frank Herhaus, zum Zeitpunkt der Katastrophe Leiter der Biologischen Station Oberberg, betreute die Naturschutzgebiete des Kreises. Er schilderte den Zustand der Fischteiche vor der Gülle: „Für das Bergische Land war das ein sehr wertvoller Lebensraum.“ In dem Areal aus Schlamm- und Wasserflächen habe es „sehr bedeutende unterschiedliche Lebensräume“ für Fische und Amphibien gegeben. Über den Wassern flogen Libellen, in den und um die Teiche herum gab es eine vielfältige Vegetation.

Regeneration auf längere Zeit

Voraussetzung dafür war die Nährstoffarmut der Teiche und der umgebenden Böden. Mit der Gülle kamen riesige Menge Stickstoffdünger. Bis heute sind die Folgen dieser Überdüngung noch nicht überwunden. Die Flora hat sich dadurch verändert, im Wasser ist die Algenbildung immer noch ein Problem. Die Naturschützer hoffen allerdings, „dass sich das Ganze auf längere Zeit regenerieren wird“.

Irgendwann könnten dann auch wieder Fische und Frösche aufwärts wandern und das Biotop ausgehend von der Mündung des Neye-Baches erneut besiedeln.