Konzert des Sinfonieorchester-Workshops begeistert Publikum

Halver - Ein fantastisches Konzert haben die Musiker des Sinfonieorchester-Workshops der Musikschulen Volmetal und Engelskirchen am Samstag in der AFG-Aula geboten.

Das Orchester füllte nicht nur die komplette Bühne aus, sondern auch den Zuhörerraum mit einem begeisterten Publikum. Dabei zeigte es eindrucksvoll, wie Instrumentalisten sämtlicher Altersklassen im Einklang miteinander musizieren können. Energiegeladen führte Cornelius Frowein, Dirigent und Leiter der Musikschule, durch das durchweg abwechslungsreiche Programm. Das habe er so zusammengestellt, dass selbst die Jüngsten mitspielen könnten.

Begann das Orchester zunächst mit klassischen Stücken, bewiesen die Musiker daraufhin, dass sie durchaus auch rockige Töne können. Darauf mussten sie sich laut Frowein tatsächlich erstmal einstellen – denn es sei eine völlig andere Art zu spielen. Dass sich dieser Aufwand gelohnt hat, war direkt beim Hören des Medleys mit Elementen der „Ghostbusters“-Musik klar.

Ein weiterer Höhepunkt waren auch die Auftritte der drei Solisten, die gemeinsam mit dem Orchester beeindruckten. Der Halveraner Jonas Steinbach präsentierte mit „Questa notte“ von Ludovico Einaudi einen echten Klassiker. Yannick Juli aus Engelskirchen spielte auf seiner Trompete gemeinsam mit dem Orchester eine „Polonaise“ von Joseph Küffner. Für richtig gute Laune sorgte dann schließlich der Auftritt des Solisten Zati Amedov: Der junge Klarinetten-Spieler zog vor einigen Jahren mit seiner Familie von Mazedonien nach Engelskirchen. Cornelius Frowein sagte, er sei glücklich darüber, dass das Talent seine Klarinetten-Kenntnisse in der hiesigen Musikschule weiter ausbaut. Mit dem Stück „Itamar Freilach“, ein Lied das vorrangig in Israel zu fröhlichen Anlässen gespielt wird, spielte er sich in die Herzen des Publikums.

Bürgermeister Michael Brosch lobte das Gemeinschaftsprojekt der Musikschul-Bezirke Halver, Schalksmühle und Meinerzhagen mit den Aktiven aus Engelskirchen. Das sei ein starkes Beispiel dafür, wie interkommunale Zusammenarbeit aussehen kann.