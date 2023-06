Das Durchfahrtsverbot und die Folgen für Halver

Von: Florian Hesse, Thomas Machatzke

Wächst durch systematische Kontrollen im Volmetal auch der Verkehrsdruck auf der Landesstraße 528 und damit auf den innerörtlichen Verkehr in Halver? Diese Sorge treibt auch die Nachbarstadt Breckerfeld um. © Florian Hesse

Ab Montag wird mit hohem Aufwand auch im Volmetal kontrolliert

Halver/Lüdenscheid – Die Kreispolizeibehörde geht davon aus, die kommenden Durchfahrtskontrollen gegen den Transitverkehr durchs Volmetal ohne größere Verwerfungen für den allgemeinen Verkehr durchführen zu können. Aufgrund der Belastungen für Lüdenscheid und auch den Ortsteil Brügge haben die Stadt Lüdenscheid und der Märkische Kreis zu dieser Maßnahme aufgrund der Sperrung und Sprengung der Autobahn-Talbrücke Rahmede.



Eine vollständige Kontrolle von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen wird aller Voraussicht nach nicht möglich sein. Dazu dauern die Überprüfungen der Fahrzeugpapiere im Einzelfall zu lange. Kalkuliert wird pro Fahrzeug mit mindestens 5 Minuten, bei Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot auch bis zu 20 Minuten und mehr. Angesichts des kalkulierten Fahrzeugaufkommens stehen daher keine ausreichenden Stellflächen zur Verfügung.



Betroffen ist Halver insofern, weil die vorgesehenen Kontrollpunkte auf der Strecke vieler Pendler zwischen Halver und Lüdenscheid liegen. Geplant sind sie für die Bundesstraßen 229 und 54. Konkret bedeutet das:



Auf der B54 von Kierspe aus kommend werden Lkw überprüft kurz vor der Aral-Tankstelle an der Einmündung der Talstraße. Sollte es zu Verstößen kommen, müssen die Fahrzeuge wenden, und zwar über die Straße Am Wasserturm, Standort des Edeka-Markts.



Lkw, die von Halver aus in Richtung Lüdenscheid-Brügge unterwegs sind, werden zur Kontrolle abgeleitet zum Bahnhof Brügge und gegebenenfalls zurückgeschickt auf die B229 Richtung Halver.



Fahrzeuge, die von Schalksmühle Richtung Brügge rollen, werden im Bereich des Sportplatzes Brügge kontrolliert. Liegt keine Berechtigung über eine Sondergenehmigung oder als reiner Quell- und Zielverkehr vor, erfolgt die Rückweisung ebenfalls über das Bahnhofsgelände in Brügge.



Erwartung der Stadt Lüdenscheid ist es, mit dem Kontrolldruck durch Polizei und eigenes Ordnungsamt den überörtlichen Schwerverkehr aus dem Stadtgebiet und aus dem Volmetal verdängen zu können.



Ziel sind Lkw, die am Westhofener Kreuz und am Kreuz Olpe nicht den ausgewiesenen weiträumigen Umleitungen folgen, sondern den kürzeren Weg über Lüdenscheid nutzen und die Verzögerung durch das Stadtgebiet billigend in Kauf nehmen. Weitere Kontrollstellen werden daher an den betroffenen Autobahnzugängen auf Lüdenscheider Stadtgebiet beziehungsweise Lüdenscheid Nord eingerichtet.



Welche Auswirkungen sich für die Region ergeben, ist zurzeit noch offen. Für Halver könnte die Folge sein, dass sich der Verkehrsdruck auf der Landesstraße 229 weiter verschärft. Für die Nachbarstadt Breckerfeld gibt es Überlegungen, die Ortsdurchfahrt ebenfalls zu sperren.



Massive Auswirkungen auf den normalen Verkehr erwartet die Polizei jedoch nicht. „Es sind keine Vollkontrollen, der Verkehr wird nicht zum Erliegen gebracht“, sagt Ulrich Gatzke von der Kreispolizeibehörde. „Es wird kleine Beeinträchtigungen an den Kontrollstellen geben. Aber das kennen wir von der Heedfelder Landstraße. Dadurch entstehen aber keine Staus, die sich ausdehnen würden. Das ist zumindest unsere Annahme. Wir hoffen, dass sich da so darstellen wird, so seine Einschätzung auf die Frage nach Effekten für das Umland.