Klimaschutzmanagerin sieht Halver „auf gutem Weg“

Von: Thilo Kortmann

Karla Luchterhandt arbeitet seit einem Jahr als Klimaschutzmanagerin in ihrem Büro an der Von-Vincke-Straße 26. Die 28-Jährige ist jetzt fest angestellt. © KORTMANN

Der Klimawandel ist in aller Munde. Auch in Halver. Dort ist Karla Luchterhandt seit einem Jahr Klimaschutzmanagerin. Ein Interview.

Halver – Ein Ziel hat Karla Luchterhandt als Klimaschutzmanagerin nach fast genau einem Jahr schon mal erreicht. Seit Januar ist die 28-Jährige bei der Stadt Halver fest angestellt. Ihr Job hat nun also eine langfristige Perspektive. Zuvor war ihre Tätigkeit auf einen Zeitraum begrenzt und nur durch Fördergelder überhaupt möglich. Die Aufgaben sind gewaltig, mit der sich die Klimaschutzmanagerin, die an der Uni Bochum Geographie studiert hat, angesichts des Klimawandels beschäftigen muss: Waldsterben durch den Borkenkäfer, Anwohner-Proteste gegen die geplanten Wohngebiete Herksiepe und Schillerstein, Ausbau des Radwegenetzes sowie der Schaffung von erneuerbaren Energien wie Photovoltaik und Windkraft. Es gilt Lösungen zu finden, wie die Stadt Halver erfolgreich, aber auch nachhaltig in die Zukunft geht. Für ein Interview hat sich Thilo Kortmann mit Karla Luchterhandt in ihrem Büro an der Von-Vincke-Straße 26 getroffen.

Frau Luchterhandt, sind sie zufrieden mit dem Jahr als Klimaschutzmanagerin der Stadt Halver?

Ja, die Vernetzung mit der Verwaltung und auch mit den anderen Klimaschutzmanagern aus der Region hat bislang gut geklappt. Wir tauschen uns aus, alle haben das gleiche Ziel.

Welches Ziel wäre das denn?

Das Ziel der Klimaschutzmanager ist ja, den Bürger mit ins Boot zu holen für die Umsetzung der Projekte wie erneuerbare Energien, Ausbau des Radwegenetzes und Wiederaufforstung der Waldflächen.

Sind diese Projekte nur mit den Bürgern umsetzbar?

Ja, ich befürworte die Schaffung von Photovoltaik-Anlagen nur auf Häusern oder Firmen. Dafür Grünflächen zu opfern und somit den Grünflächenfraß zu fördern, befinde ich nicht für sinnvoll. Balkonkraftwerke sind ja nur mit dem Engagement der Bürger umsetzbar.

Könnte das Engagement der Bürger noch größer sein?

Ich finde, wir sind da auf einem guten Weg. Veränderungen brauchen Zeit. Bei der Wiederaufforstung der Wälder, die von dem Borkenkäfer zerstört wurden, fehlt es nicht, wie ich finde, am Engagement seitens der Bürger und Förster, sondern an Setzlingen. Die Förster ackern viel in den Wäldern. Es gibt aber zurzeit nicht genügend Setzlinge. Zudem wird die Wiederaufforstung immer wieder durch Dürre und Stürme erschwert. Dass es in der Region weniger Klimaaktivisten gibt, als in den Großstädten, liegt auch an der demografischen Entwicklung.

Wie bewerten sie den Protest gegen die geplanten Baugebiete Herksiepe und Schillerstein?

Die Stadt Halver will wachsen, durch Wohngebiete und das Gewerbegebiet Leifersberge. Es sollen Arbeitsplätze entstehen und attraktiver Wohnraum geschaffen werden. Zum anderen möchten Bürger, dass Grünflächen erhalten werden. Wir brauchen aber die Wirtschaft, genauso wie die intakte Natur. Die Menschen sorgen sich um den Klimawandel, brauchen aber auch Arbeitsplätze. Ökologische Ausgleichsmaßnahmen und Projekte wie „Ökoprofit“ wurden deshalb geschaffen.

Halver ist Kooperationspartner bei dem Projekt „Ökoprofit Märkischer Kreis“. Was bedeutet das für die Stadt?

Ökoprofit ist ein bundesweites Öko-Effizienz Projekt welches darauf abzielt Betriebskosten und gleichzeitig Ressourcen zu sparen und so Wettbewerbsfähigkeit mit Klimaschutz zu kombinieren. Eingeführt wurde Ökoprofit von der Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung (GWS) und dem Märkischen Kreis. Es soll als Kooperationsprojekt örtliche Unternehmer dabei unterstützen, Arbeitsprozesse und Gebäude effizienter und ressourcenschonender aufzustellen. Ziel ist, die Treibhausgasemission und Betriebskosten zu senken. Die Teilnahme senkt nicht nur die Energiekosten, sondern stärkt auch ein nachhaltiges Image durch aktiven betrieblichen Umweltschutz

Auf welche Projekte freuen sie sich ganz besonders in diesem Jahr?

Das neue Freiday-Projekt an der Humboldtschule muss man loben. Bei der Auftaktveranstaltung war ich zusammen mit Bürgermeister Michael Brosch zu Gast. Schüler engagieren sich beim Freiday unter anderem für den Klimaschutz und sammeln spenden. Von dem Geld kauft die Gruppe jetzt Bäume und pflanzt sie mit unserer Beratung auf Stadtgebiet. Eine andere Gruppe schaut, wie und wo man Energie sparen kann. Sie schwänzen dafür nicht extra den Schulunterricht, sondern machen es in Absprache mit der Schule. Weitere wichtige Projekte zur Mobilität sind das Stadtradeln oder ‘Balu - das Lastenrad für Halver’. Außerdem arbeiten wir eng mit Arndt Spielmann vom Jugendcafé zusammen. Die Aktion ‘Quality Time’, in Kooperation mit der Humboldtschule, sensibilisiert Jugendliche für einen achtsamen und nachhaltigen Umgang in ihrer Freizeit. Außerdem freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit dem Baumverein, der nicht nur jedes Jahr einen Kalender mit Halvers Bäumen herausgibt, sondern auch sonst das Wohlergehen von Halvers Natur im Auge hat.

Freuen sie sich über ihre Festanstellung?

Ich muss da wirklich meinen Vorgesetzten im Bauamt und Rathaus danken. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass ich fest angestellt werde. Dass eine Klimaschutzmanagerin fest angestellt wird, ist noch nicht so häufig im MK. Bislang gibt es das nur meines Wissens nach in Lüdenscheid und in Halver. Altena hat solch eine Stelle ausgeschrieben, aber noch keinen festen Klimaschutzmanager oder Klimaschutzmanagerin gefunden. Also ist meine Festanstellung schon etwas Besonderes.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Luchterhandt.