Polizeiwache wieder komplett besetzt

Halver/Schalksmühle - Mit Christian Winter ist die Reihe der Dienstgruppenleiter an der Polizeiwache Halver wieder komplett.

Christian Winter löst in dieser Funktion Sylke Hentschel ab, die aus Halver nach Meinerzhagen gewechselt ist. Dort ist sie als Bezirksbeamtin tätig. Offizieller Termin des Übergangs war der 1. Februar.

Vorgestellt wurde er von Armin Kibbert, Nils Haböck und Wachleiter Thorsten Ausborn am vergangenen Mittwoch, als Beamte der Halveraner Wache zur Sonderkontrolle im Halveraner Stadtgebiet und in Lüdenscheid-Brügge ausrückten.

Im Blickpunkt standen dabei in Brügge Autofahrer auf der Bundesstraße 54, die während der Fahrt mit dem Handy beschäftigt waren und im Anschluss in Schwenke auf der Bundesstraße 229 lagen mögliche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Fokus der Beamten.

Erwischt wurden insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer in Brügge, die mit dem Handy in der Hand am Steuer unterwegs waren.