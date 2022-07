Klassenzimmer am Kran: Die Schul-Container kommen heute

Von: Sarah Lorencic

Neun Container werden zu zwei Klassenräumen. Für den Schulstart in zwei Wochen soll alles fertig sein und das Platzproblem gelöst. © Sarah Lorencic

Aus neun Containern werden zwei weitere Klassenräume für die Regenbogenschule am Standort Halver. Am Freitag wurden sie aufgestellt.

Halver – Angekommen sind die Container, die in Österreich produziert wurden, in dieser Woche. Am Freitag begann die Firma Niesen aus Leverkusen mit dem Aufbau auf der Fläche hinter der Schule. Diese wurde von der Landschaftsgärtnerei Green Team aus Sundern geebnet und mit Anschlüssen für Strom, Wasser und Abwasser versehen.

Die Container selbst sind fertige kleine Räume. Gedämmt, mit Heizkörpern und Fenstern ausgestattet, werden sie am Ende den Anschein von Containern verlieren. Auch Lampen hängen bereits an den Decken und die Toiletten und Waschbecken sind fest montiert. Nur das Mobiliar wird nach Fertigstellung in die mobilen Räume eingeräumt.



Bei den Vorplanungen im Mai: Auf dieser Wiese werden die Schul-Container für die Regenbogenschule aufgestellt. © Lorencic, Sarah

Am Freitag wurden alle neun Container aufgestellt und miteinander verbunden, am Montag erfolgt die Endmontage. Genutzt werden die Schul-Container aufgrund der neuesten Entwicklungen im Gebäude, die derzeit stattfinden, nicht für zwei Klassen, sondern als Förderräume, wie Schulleiter Daniel Riegel sagt. Im Obergeschoss wurden die OGS-Räume in den Ferien umfunktioniert und werden von den neuen Erstklässlern bezogen. „Der Platz war mehr als notwendig“, sagt Riegel und spricht die diesjährige Vierzügigkeit an, die auch für 2023 angekündigt ist.

Mit dann 14 Klassen hätte man sonst auf den Flur ausweichen müssen. Er freut sich, dass alles noch in den Ferien geklappt hat und lobt die Stadt. Bauamtsmitarbeiter Timm Rietschel, der das Projekt betreut hat, zeigte sich auch sehr zufrieden. Für den Schulstart werde alle bereit sein. Die Kosten für zwei Jahre Miete betragen 130 000 Euro. Der Mietvertrag kann verlängert oder die Container gekauft werden.