Sponsorenlauf rund um die Nicolai-Kirche - Kita-Kinder sind gefragt

Halver - Ein Sponsorenlauf für Kita-Kinder - das war die Idee zweier Kitas in Halver.

Zum Sponsorenlauf rund um die Nicolai-Kirche sind alle Halveraner Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren eingeladen. Zum Nicolai-Fest der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag, 16. Juni, bittet der Förderverein der beiden evangelischen Kindergärten Pusteblume und Spatzennest zum Sponsorenlauf rund um die Kirche.

Je mehr Runden die Kinder schaffen, desto größer wird der Erlös, der komplett an die Kindergärten fließt. Zwei Startzeiten sind vorgesehen: um 13 und um 15 Uhr. Sponsor kann jeder werden – ob Eltern oder Großeltern, Firma, Verband oder Verein.

Bis zu drei Sponsoren

Bis zu drei Sponsoren könne jedes Kind mitbringen, sagt Julia Wolf, Vorsitzende des Fördervereins Pustespatz, der auf Wunsch auch Spendenquittungen ausstellen kann. Mindestbeitrag sollte ein Euro pro Runde sein, nach oben ist die Grenze natürlich offen.

Zur besseren Planbarkeit wird um Anmeldungen gebeten, auch wenn Nachmeldungen möglich sind. In der Anmeldung muss der Name des Kindes stehen, das Alter und der jeweilige Sponsor oder die Sponsoren sowie die Höhe des Beitrags pro Runde. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an Julia Wolf: juliawolf7178@gmail.com