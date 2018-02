Kita Wunderland in Oberbrügge

Halver - Der neue Kindergarten in Oberbrügge ist zwar noch lange nicht betriebsfähig, doch er hat jetzt einen Namen.

„Kita Wunderland“, das ist der Vorschlag, der sich am Ende durchgesetzen konnte, berichtet Kristian Hamm, Geschäftsführer der Sentiris gGmbH (gemeinnützige GmbH), die die Trägerschaft für die neue Einrichtung im Ortsteil übernimmt.

Für die Namensgebung seien die Kinder befragt worden, die künftig die Einrichtung besuchen werden. Piratennest, Regenbogen, Villa Kunterbunt, Löwenzahn hatten sich nicht durchsetzen können, auch nicht Kita Oberbrügge, Kita Am Nocken und Sonnenschein. Und auch Tummel-Dschungel sollte die Einrichtung des freien Trägers nicht heißen.

Unverändert hält der Träger am Starttermin fest. Pünktlich zum Beginn des Kindergartenjahres solle der Betrieb aufgenommen werden, sagt Hamm auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers. Damit dürfte für viele Eltern zumindest in diesem Jahr ein Problem entfallen, das andere Kitas haben. Denn die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen dauern bis zum 28. August.

Das heißt, das in anderen Einrichtungen, die wie in Halver zum Kreisjugendamt gehören, noch die Betriebsferien laufen. Familien, die in der ersten Ferienhälfte Urlaub genommen haben und im August wieder arbeiten müssen, werden damit ein Betreuungsproblem bekommen. Wie man in Oberbrügge damit in Zukunft umgeht, ist für Hamm zurzeit noch nicht abschließend geklärt.

Eröffnung am 1. August

Im April werde es eine Elternversammlung geben, um die Bedarfe der Familien abzufragen. Die Kinder bereits am 1. August unterzubringen, werde zwar möglich, aus seiner Sicht aber wenig sinnvoll sein. Am 3., 4. und 5. August will sich die Einrichtung aber mit einem Familienfest vorstellen. Danach könnte der Vollbetrieb anlaufen mit einem nahtlosen Übergang von der katholischen Kindertagesstätte St. Georg, die bis zuletzt, also Ende Juli, in Betrieb bleiben wird.

Ob es in 2019 eine andere Lösung gibt, darüber wolle man noch mit Eltern und dem Märkischen Kreis ins Gespräch kommen. In der Betriebsvereinbarung mit dem Landesjugendamt ist eigentlich eine dreiwöchige Betriebspause vorgesehen. Mit entsprechenden abweichenden Vereinbarungen und dem Einverständnis des Teams könnte sich Hamm allerdings auch eine durchlaufende Notgruppe vorstellen, um den möglichen Bedarf zu befriedigen.

Während in den Räumen Am Nocken noch einiges zu tun ist, ist aber das Team weitgehend komplett. Insgesamt sieben Stellen in Voll- und Teilzeit werden es am Ende sein und damit etwas mehr, als der Richtwert des Kinderbildungsgesetzes es vorgibt. Welche Stundenumfänge nötig sind, werde die genauer Auswertung der gebuchten Betreuungszeiten zweigen.