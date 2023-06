Extra-Taschengeld zum großen Fest

+ © Stadt Halver Kirmestaler für Kinder und Jugendliche. © Stadt Halver

Taler für 20 Euro kosten nur 15 Euro.

Halver - Im Vorfeld der Kirmes gibt es wieder die Möglichkeit, Kirmestaler zu erwerben. Es ist seit wenigen Jahren die Möglichkeit, ein bisschen zusätzliches Taschengeld zu ergattern.

Anlässlich der 377. Kirmes gibt es wieder den Kirmestaler in begrenzter Stückzahl. Der Kirmestaler hat einen Wert von 1 Euro und kann auf der Halveraner Kirmes wie Bargeld genutzt werden. Halveraner Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haben die Möglichkeit, jeweils 20 Taler zu kaufen. Der Clou daran: 20 Kirmestaler kosten nur 15 Euro.

Der Verkauf beginnt am Dienstag, 6. Juni, um 14 Uhr und nur so lange, wie der Vorrat reicht. Verkaufsstelle ist die Kindervilla an der Schulstraße. Gesponsert werden die Taler von der Sparkasse an Volme und Ruhr.