Kirmes und Reitturnier: Umleitungen und Sperrungen in Halver

+ © Hesse Wie in den Vorjahren wird für das Reitturnier an diesem Wochenende die Kreuzungssituation an der Karlshöhe entschärft. © Hesse

Halver - Hunderte Meter Elektrokabel in der Innenstadt, Sperrbaken an der Karlshöhe – die Halver-Kirmes vom 1. bis zum 4. Juni und das Reitturnier des Reitvereins Halver an diesem Wochenende wirken sich auch auf den Verkehr in der Stadt aus.