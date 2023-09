Leiterin verlässt Kindervilla in Halver

Von: Florian Hesse

Anna Gütschow (rechts) verlässt die Kindervilla und wechselt nach Hagen. © Florian Hesse

Die Leiterin der Kindervilla in Halver verlässt die Einrichtung bald.

Halver –Anna Gütschow geht nach drei Jahren beruflich nach Hagen. Die Stelle soll laut der gemeinnützigen Sentiris GmbH, die die Kindervilla betreibt, wieder neu besetzt werden.



Als „Frau der ersten Stunde“ wird Anna Gütschow vonseiten Sentiris genannt. Sie war mit dabei, als die Kindervilla vor etwa drei Jahren an den Start ging und hat die Einrichtung somit geprägt und mit aufgebaut. Doch nach drei Jahren ist Schluss: Anna Gütschow verlässt die Halveraner Kindervilla, um eine neue Stelle in Hagen anzutreten. „Mich reizt es, den nächsten Schritt in meiner beruflichen und persönlichen Entwicklung zu gehen“, sagt sie. Sie gehe mit einem weinenden Auge. „Das waren tolle drei Jahre, die Kolleginnen und Kollegen aber vor allem die Kinder in der Kindervilla sind mit sehr ans Herz gewachsen. Wir haben eine Menge zusammen erlebt und ausprobiert: das Bandcamp, ein Benefizkonzert im Rathauspark, ein Zirkusprojekt und digitale Angebote für Kinder“, zählt Anna Gütschow auf.



„Nicht nur in der Kindervilla hat Anna Gütschow eine Menge bewegt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei uns war sie Praxisbegleitung für unsere Werkstudierenden, hat sich im Bereich Kinderschutz fortgebildet und war so als Kinderschutzfachkraft Ansprechpartnerin für unsere Kitas und in der ,mobilen-aufsuchenden Arbeit’ unterwegs“, fasst Sentiris-Geschäftsführer Kristian Hamm ihre Aufgaben zusammen. „Andere Projekte hat sie initiiert und begleitet, hat Netzwerke gebaut und gepflegt und sich nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs stark in der Arbeit mit geflüchteten Menschen – beim Flüchtlingstreff und den Sprachkursen – engagiert.“ Kristian Hamm spricht von einem Verlust in Bezug auf den Weggang von Anna Gütschow: „Wir verlieren eine unglaublich geschätzte und ,multibegabte’ Kollegin, der wir viel zu verdanken haben und die uns – fachlich und menschlich – sehr fehlen wird.“



Wie geht es mit der Kindervilla weiter, wenn Anna Gütschow weg ist? Diese Frage stellt sich für die Stelle der Leitung der Einrichtung. „Wir werden die Stelle von Anna Gütschow zeitnah ausschreiben“, sagt dazu Kristian Hamm. Der Stellenumfang für die Arbeit in der Kindervilla betragte laut Hamm mindestens 19,5 Stunden. Der Wunsch von Sentiris sei es, die Stelle mit 26 Stunden zu besetzen. Gesucht werde ein/e Sozialpädagoge/in, Sozialarbeiter/in oder ein Menschen mit einer anderen akademischen-pädagogischen Qualifikation. Anne Gütschow hat 39 Stunden pro Woche gearbeitet.