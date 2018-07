Spielen auch ohne Spielplatz am Rathaus

Spiel und Spaß gab es am Montag um Rathauspark für Kinder, denn das Jugendcafé Aquarium veranstaltete dort den zweiten Spielenachmittag.

Halver - Die ersten Besucher waren die Kinder aus der Ganztagsbetreuung der Lindenhofschule. Dann stieß auch die ein oder andere Mutter mit Kind oder Kindern hinzu.

Zum zweiten Mal hatten das Jugendcafé Aquarium und der Kinder- und Jugendarbeit aus Oberbrügge in den Park zwischen Rathaus und Villa Wippermann eingeladen. Probespielen im Park, so lautetet das Motto für das Gelände, auf dem eigentlich noch in diesem Jahr ein stadtzentraler Spielplatz gebaut werden sollte.

Doch dieses Projekt ist vertagt. Obwohl mit einem Umfang von rund 360 000 Euro ein größeres Vorhaben, hatte sich in der ersten Ausschreibung noch kein Unternehmen gefunden, das das Projekt in Angriff nehmen wollte. Die Firmen sind zurzeit komplett ausgebucht, so die Begründung.

Spaß hatten die Beteiligten am Montag aber trotzdem, und Arndt Spielmann, Leiter des Aquariums, schwebt vor, die Spielnachmittage dort fest ins Programm aufzunehmen, wie er im AA-Gespräch sagt.