Neuer Verein im MK: „Kindern eine Stimme geben“

Von: Florian Hesse

Ein neuer Verein will Kindern eine Stimme geben: Die Kinderlobbyisten © Symbolbild: Uwe Anspach/dpa

Ein Verein will Kindern eine Stimme geben.

Halver – Kristian Hamm ist Geschäftsführer der gemeinnützigen Sentiris GmbH als anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit. Zu diesem Arbeitsfeld kommt zurzeit ein weiteres Projekt, über das er mit AA-Redakteur Florian Hesse spricht.



Herr Hamm, es gab Anfang Mai eine Gründungsversammlung und demnächst wird es den Verein Kinderlobbyisten geben. In welche Richtung zielen Sie damit?

Kristian Hamm: Wir glauben nicht, dass Kinder unsere Zukunft sind – sie sind unsere Gegenwart. Deswegen müssen wir heute laut und deutlich im positiven Sinn Lobbyarbeit für sie und ihre Rechte betreiben und auf ihre Interessen und Bedürfnisse aufmerksam machen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für die Rechte und den Schutz von Kindern und Jugendlichen einzutreten. Wir wollen Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben.

Wer steht hinter dem Verein? Wer ist „Wir“?

Das sind zunächst noch die Gründungsmitglieder. Den Vorsitz habe ich übernommen, Stellvertreter ist Ralf Schwarzkopf, dazu kommen Alexandra Potthoff, Jana Hamm, Diana Dickel und Yvonne Wieler-Kohl, die zusammen den Vorstand des Vereins bilden. Wichtig ist uns, dass auch im Vorstand Menschen sitzen, die aus der Praxis kommen und pädagogische Expertise mitbringen – Diana Dickel und Yvonne Wieler-Kohl arbeiten als Pädagoginnen und Jana Hamm ist pädagogische Fachberatung bei der Sentiris gGmbH.

Vielleicht eine kurze Erklärung zur vorgesehenen inhaltlichen Arbeit?

Wir haben eine Satzung beschlossen, die deutlich macht, wie dies umgesetzt werden soll: Neben Veranstaltungen und Projekten zum Thema Kinderschutz und Kinderrechte, einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit und der Beratung von politischen Entscheidungsträgern zu diesen Themen wollen die Verantwortlichen Fort- und Weiterbildungsangebote zu den Themen „Kinderschutz“, „Kinderrechte“ und „Interesse von Kindern und Jugendlichen“ anbieten. Wir sehen hier einen großen Bedarf, denn wir haben festgestellt, dass in der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften genau diese Themen nur eine kleine Rolle spielen. Eine erste größere Veranstaltung, die gewissermaßen auch den Auftakt für die Arbeit der Kinderlobbyisten bietet, findet in der zweiten Jahreshälfte 2023 statt.

Mit Ralf Schwarzkopf, Mitglied des Landtags und stellvertretender Landrat, haben sie ein politisches Schwergewicht an der Seite. Wie kommt es zu der Zusammenarbeit?

Natürlich kann ich nicht für Ralf Schwarzkopf sprechen, aber ich kenne Ralf Schwarzkopf schon eine ganze Weile, und wir sind immer wieder auch im Gespräch zu den Themen frühkindliche Bildung und Kinderschutz. Herr Schwarzkopf weiß, wie wichtig die Themen „Kinderschutz“ und „Kinderrechte“ sind und dass gerade die Landes-Politik hier eine wichtige und entscheidende Rolle spielt. Das hat auch die NRW-Landesregierung erkannt und reagiert mit der Schaffung einer Stelle für einen unabhängigen Beauftragten für Kinderrechte und Kinderschutz. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die Zusammenarbeit mit Ralf Schwarzkopf und glaube, dass der Verein von unseren ganz unterschiedlichen Kontakten und beruflichen Kontexten sehr profitieren kann.

Sind die Kinderlobbyisten damit parteipolitisch eingebunden?

Nein, ganz und gar nicht. Wir sind weltanschaulich und politisch absolut neutral.

Wer kann überhaupt Kinderlobbyist werden?

Nahezu jede und jeder. Wir streben zwei unterschiedliche Formen der Mitgliedschaft an: für aktive Mitglieder, sie sich mit ihrer Expertise und ihrer Profession einbringen und von den Kinderlobbyisten profitieren, und eine eher passive (Förder-) Mitgliedschaft.

Wo liegt der Zuständigkeitsbereich? NRW, MK, Süd-MK oder allein in Halver?

Das Thema ist so wichtig, dass wir keine regionale Begrenzung sehen – zunächst aber werden wir im Märkischen Kreis beziehungsweise in NRW aktiv sein.

Wird es einen Vereinssitz, eine Internetplattform und vielleicht eigene Räume geben?

Eine Internetplattform entsteht derzeit, und über alles andere werden wir in Ruhe sprechen. Aber jetzt geht es zunächst einmal darum, den Verein nach der Gründungsveranstaltung am 5. Mai in das Vereinsregister einzutragen. Vereinssitz ist jedenfalls Halver.