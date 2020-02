Sonne und Süßigkeiten für die Grundschüler aus Oberbrügge

Oberbrügge –Die Kinder der Grundschule Oberbrügge strahlten mit der Sonne um die Wette. Nach Sturm und Regen der vergangenen Tage, liefen die Schüler bei bestem Wetter am Veilchendienstag durchs Dorf.

In den ersten zwei Schulstunden wurde in der Grundschule Oberbrügge am Veilchendienstag getanzt – um 10.11 Uhr ging der Kinderumzug los. Verkleidet als Feuerwehrmänner, Superhelden, Polizisten, Prinzessinnen und Marienkäfer gingen rund 100 Kinder der Klassen 1 bis 4 durch die Wohngebiete von Oberbrügge.

Kamelle von den Anwohnern

Begleitet von Lehrern und Eltern, die sich ebenfalls als Blume, Regenbogen oder Hippie in Schale geworfen hatten, hofften sie an den Haustüren der Oberbrügger auf Kamelle. Und der Wunsch erfüllte sich: Aus Fenstern, von Balkonen und teilweise direkt vom Gehweg aus warfen die Oberbrügger den Schülern reichlich Süßigkeiten – und sogar Blumen – zu.

Vorbereitet mit Schalen und Körben voller Popcorn, Bonbons und Fruchtgummi standen Anwohner bereit und winkten schon von Weitem, als sie die Kinder kommen sahen. Abgesichert wurde der Umzug von Polizei und Ordnungsamt.

Polizei und Ordnungsamt sorgen für Sicherheit

Ein Streifenwagen fuhr währenddessen vor den Kindern her, und damit die Kinder die Heerstraße sicher überqueren konnten, sperrten Ordnungsamt und Polizei die Straße kurzzeitig ab.

+ Anwohner in Oberbrügge standen an ihren Häusern und freuten sich auf die Kinder. Empfangen wurden sie mit Süßigkeiten, Helau! © Sarah Lorencic

Helau, statt Hausaufgaben

Begleitet wurden die Kinder auch die ganze Zeit von der Sonne. „So ein Glück“, hieß es von den Lehrern. Nur eine Sache nahmen die Kinder gestern nicht mit: Hausaufgaben. Na dann, Helau!