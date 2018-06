Das leise Aus der Kita St. Georg

Oberbrügge - Nach 46 Jahren wird am 31. Juli eine Oberbrügger Institution schließen. Dann ist der Katholische Kindergarten St. Georg Geschichte.

Wer sich von der Einrichtung und dem Team verabschieden möchte, hat dazu Gelegenheit am Samstag kommender Woche. Um 17 Uhr wird in der Kirche die Vorabendmesse unter musikalischer Mitwirkung der Kinder gehalten. Im Anschluss treffen sich alle Interessierten an der Kita zum Grillen und zum Gespräch. Ein offizielles Programm ist nicht geplant.

Doch ganz sang- und klanglos wolle man sich auch nicht verabschieden, sagen unisono Leiterin Marianne Lüpke und Pfarrer Claus Optenhöfel. Für Lüpke kommt die vor mehr als zwei Jahren angekündigte Schließung zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. 42 Jahre lang hat sie die Einrichtung geleitet. Ein Jahr wird sie noch im Berufsleben stehen bis zum Eintritt in den Ruhestand. Tätig sein wird sie bis dahin in der katholischen Kita St. Nikolaus in Halver.

Sie wie auch ihre Kolleginnen werden innerhalb des Kita-Zweckverbandes weiterarbeiten. Das vierköpfige Team – bis auf eine Kollegin, die in Rente geht – ist damit weiterbeschäftigt, und zwar nicht in weiterer Entfernung, wie Stefanie Poppensieker, Abteilungsleiterin des Zweckverbandes erläutert.

„Mein ganzes Berufsleben“

„Das war im Grunde mein ganzes Berufsleben“, sagt Lüpke im Rückblick, wenn sie sich an Zeiten mit nur einer Kollegin und einer Gruppe von 30 Kindern in der Anfangszeit erinnert. Und viele dieser Kinder sind später als Eltern zum Burgweg zurückgekommen.

Die Einrichtung ist in Halvers größtem Ortsteil tief verankert. Der Übergang von der Kita St. Georg zur neuen Kindertagesstätte Wunderland in den Räumen der Grundschule erfolgt währenddessen fließend. Erst am Mittwoch war die neue Leiterin, Vera Eggemann, in der auslaufenden Kita zu Besuch, hat mit Marianne Lüpke Details besprochen. Die Kinder nehmen ihr Lieblingsspielzeug beim Wechsel mit, und auch das neue Team ist am nächsten Samstag zum Grillen eingeladen.

Der Wandertag der Kita St. Georg führte die Kinder zum Schlemmebach am Schulgebäude, wo sie einen Blick auf ihr neues Domizil werfen konnten. „Sie freuen sich schon darauf“, sagt Lüpke, „besonders auf den Fußballplatz.“ Bei ihr hingegen geht es weniger um Freude, mehr um Traurigkeit, wenn sie auf die heranwachsende Einrichtung in der Grundschule Oberbrügge in Trägerschaft der Sentiris gGmbH schaut. Immerhin werden dort jetzt rund 800 000 Euro verbaut.

Diese Chance hatte die Kita St. Georg nicht, weiß auch Optenhöfel. Die Stadt Halver habe kein Geld in die Einrichtung gesteckt oder die Kirche bei den Betriebskosten unterstützt. Das war am Ende auch der Grund zur Schließung, wie Poppensieker noch einmal erläutert. Viele andere Kommunen beteiligten sich an den hohen Kosten, die die konfessionellen mit ihren Einrichtungen haben.

Die Kopfpauschalen des Kinderbildungsgesetzes reichen für einen auskömmlichen Betrieb vielfach nicht aus. Im Fall Oberbrügges kam auch noch der räumliche Sanierungs- und damit Investitionsbedarf hinzu. Was mit dem Gebäude nun geschieht, ist offen. Es sei unklar, ob es vermietet oder verkauft werde. Erste Interessenten hätten sich gemeldet, sagt Optenhöfel.